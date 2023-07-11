Клиентам ВСК с 15 июля станет доступно урегулирование по ОСАГО онлайн

Для подачи заявления необходимо оформить заявку через личный кабинет на Госуслугах и загрузить на портал все необходимые документы

ТАСС, 11 июля. Страховой Дом ВСК совместно с Министерством цифрового развития одним из первых запустил сервис дистанционного оформления ДТП по ОСАГО - он начнет работать с 15 июля. Теперь заявление о страховом возмещении можно подать через портал Госуслуги, а дальнейшее взаимодействие осуществлять через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении "ВСК страхование".

Дистанционное урегулирование по ОСАГО возможно в случае оформления ДТП с помощью европротокола без вызова ГИБДД. Клиентам ВСК сервиса европротокола доступен в мобильном приложении компании. Таким образом, уже на первом этапе происходит проверка и верификация готового документа через Госуслуги.

Для подачи электронного заявления о страховом возмещении ОСАГО владельцу авто необходимо оформить заявление через свой личный кабинет на Госуслугах и загрузить на портал все необходимые документы.

После этого заявление автоматически загружается в информационную систему ВСК, где присваивается номер страхового дела. Дальнейшее взаимодействие клиента с компанией происходит в личном кабинете на сайте или в приложении "ВСК страхование".

Клиенту остается только записать авто на осмотр и согласовать дату и место его проведения. Если автомобиль неисправен, сотрудник ВСК самостоятельно приедет на осмотр. После произведения расчетов необходимо подписать соглашение о страховом возмещении и получить выплату. Статус процедуры урегулирования клиент сможет отслеживать как в личном кабинете ВСК, так и на портале Госуслуг.

По закону, все страховые компании должны внедрить возможность электронного урегулирования по ОСАГО к 1 января 2025 года. Ранее ВСК стала первой компанией, запустившей сервис европротокол онлайн на базе собственного мобильного приложения.

"Дистанционное урегулирование в ОСАГО - это важная веха в развитии рынка. Возможность оформить ДТП онлайн позволит нашим клиентам существенно экономить свое время. Они могут зарегистрировать заявление о страховом случае прямо с места происшествия. Страхователь сможет вовремя отслеживать статус урегулирования страхового события. Также практически исключается возможность совершения ошибок при оформлении документов за счет интеграции с порталом Госуслуги. Подобные нововведения значительно улучшают процесс взаимодействия с клиентом, тем самым повышают уровень доверия к страхованию в целом", - отметила член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Возрастная категория: 16+.

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