11 июля, 11:49

ПСБ и НПО "Электромашина" реализуют программу улучшения жилищных условий для сотрудников

Также стороны планируют разработку программ для внедрения современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности предприятия

ТАСС, 11 июля. ПСБ на XIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 заключил соглашение с научно-производственным объединением "Электромашина" - ведущим предприятием военно-промышленного комплекса России в области проектирования и изготовления электрооборудования для военной, медицинской и железнодорожной техники. Документ подписали первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и временный генеральный директор акционерного общества "Научно-производственное объединение "Электромашина" Игорь Афанасьев.

В рамках соглашения ПСБ примет участие в реализации проектов, направленных на обеспечение работников НПО "Электромашина" доступным и комфортным жильем, в том числе с использованием специализированных ипотечных продуктов и индивидуальных условий зарплатного проекта. Также стороны планируют разработку программ для внедрения современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности предприятия.

"Для ПСБ важное значение имеет комплексная поддержка оборонно-промышленного комплекса, в том числе в реализации мер, направленных на привлечение высококвалифицированных кадров в отрасль. Чтобы способствовать дополнительному росту мотивации работников предприятий, в прошлом году мы разработали и запустили программу по строительству жилья на льготных условиях. В рамках проекта с НПО "Электромашина" планируем возведение порядка 18 тысяч квадратных метров жилья с привлечением проектного финансирования на сумму более 1 млрд рублей", - рассказал Минаев.

"Для АО "НПО "Электромашина" выполнение ГОЗ всегда было и будет наивысшим приоритетом деятельности. При реализации данной задачи ключевым условием является персонал - люди, которые своим добросовестным трудом обеспечивают выполнение ГОЗ на благо Родины. В этой связи мотивация персонала является одной из основных задач предприятия. Именно поэтому программа строительства льготного жилья ПСБ для сотрудников предприятия является крайне востребованной и своевременной мерой", - отметил Афанасьев.

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