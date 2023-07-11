Глава ПСБ рассказал про роль банков в обеспечении технологического суверенитета

По мнению Петра Фрадкова, банки стали источниками привлечения капитала для промышленных предприятий

ТАСС, 11 июля. Функциональные приоритеты банков кардинально изменились в связи с введением санкций: банки стали источником привлечения капитала для промышленных предприятий. Такое мнение высказал председатель ПСБ Петр Фрадков на деловом завтраке "Открытый разговор о российской промышленности: вызовы и приоритеты", сообщает во вторник пресс-служба банка.

"С введением санкций задача обеспечения технологического суверенитета встала особенно актуально, и на этом фоне функциональные приоритеты банков кардинально изменились: раньше одной из ключевых функций банковского сообщества являлось обеспечение связи международного капитала и внутреннего с точки зрения привлечения средств, а теперь банки сами - источник привлечения капитала для промышленных предприятий", - сказал Фрадков.

Как проинформировали в пресс-службе, участники делового завтрака, проведенного в рамках тринадцатой Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023", также обсудили цели и задачи технологического суверенитета, роль высокотехнологичного импорта и банков в его обеспечении, консолидацию усилий с бизнесом при реализации инновационных проектов и интеграцию научной школы с промышленностью.

"Наш путь - это экономика с опорой на собственный ресурс и кооперацию. И именно кооперация и тесное взаимодействие банков и промышленности - это источник финансовых ресурсов, необходимых для достижения актуальных целей импортозамещения и повышения технологического суверенитета", - пояснил Фрадков, его слова цитирует пресс-служба.

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