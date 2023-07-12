Росатом в 2023 году направил 19 млн рублей на модернизацию медицины в Новоуральске

Совместный проект Росатома и ФМБА России стартовал здесь в 2022 году

ТАСС, 12 июля. В 2023 году Госкорпорация "Росатом" выделила 19 млн рублей на улучшение качества и доступности медицины в Новоуральске в рамках совместного проекта с ФМБА России, сообщили в пресс-службе Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в городе Новоуральске Свердловской области).

"Один из проектов - создание центра промышленной медицины для оптимизации логистики в процессе профосмотров работников предприятий Росатома. Врачи и кабинеты функциональной диагностики будут располагаться на одном этаже. Для этого будет проведен ремонт помещений поликлиники, приобретена мебель и новое медоборудование: аппарат цифровой радиографии, аудиометр диагностический, рециркулятор, электрокардиограф и др.", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в 2023 году в Новоуральской поликлинике заработает "Школа здоровья". "Благодаря этому новшеству появится возможность проведения интерактивных занятий для повышения вовлеченности и информированности пациентов о профилактике развития хронических неинфекционных заболеваний, повысится охват населения мерами медицинской профилактики. Для реализации проекта планируется приобрести интерактивную доску с принадлежностями, ноутбук и проектор", - рассказали в пресс-службе.

"Еще одно важное направление работы этого года - оптимизация нагрузки на врачебный и средний медицинский персонал. В медучреждениях будет проведено перераспределение не врачебных функций среднему и немедицинскому персоналу, проведено обучение фельдшеров, внедрены сестринские посты и скрипты приглашения пациентов в поликлинику. Это позволит минимизировать очереди и отсутствие в поликлинике участковых терапевтов для оказания неотложной помощи на дому, повысит доступность записи к врачам-терапевтам и специалистам", - отмечается в пресс-релизе.

Специалисты УЭХК по развитию производственной системы Росатома в рамках проекта помогают правильно организовать работу по улучшениям с использованием технологий бережливого производства в здравоохранении, добавили на предприятии.

Совместный проект "Росатома" и ФМБА России по совершенствованию качества и доступности медицинской помощи стартовал в Новоуральске в 2022 году. "В числе улучшений в медучреждениях Новоуральска - создание дневного стационара и доступной среды для посетителей с ограниченными возможностями на базе детской поликлиники, организация отдельного входа на базе взрослой поликлиники для разделения потоков больных и здоровых пациентов, приобретение автотранспорта для оказания неотложной помощи", - сообщили на предприятии.