Россияне считаю 89 лет оптимальной продолжительностью жизни

По данным компании "Ингосстрах", наиболее высокие пожелания по продолжительности жизни характерны для жителей Тольятти, Пензы, Уфы, Краснодара и Владивостока

ТАСС, 12 июля. Оптимальная продолжительность жизни по мнению россиян в среднем составляет 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба страховой компании "Ингосстрах" с ссылкой на собственное исследование, проведенное совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

"Результаты показали, что в среднем россияне хотели бы прожить до 89 лет, а более четверти населения хотели бы жить более 100 лет. Это несколько меньше, чем в предшествующие периоды: весной 2021 года показатель составлял 89,7 лет, а в 2022 году - 91,5 года", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, наиболее высокие пожелания по продолжительности жизни характерны для жителей Тольятти, Пензы, Уфы, Краснодара и Владивостока. Кроме того, больше среднего хотели бы прожить люди из возрастной группы 51-60 лет, женщины, а также россияне с уровнем дохода выше среднего.

В пресс-службе добавили, что по мнению опрошенных, определяющими факторами долголетия является отказ от вредных привычек, а также регулярная диспансеризация и посещение врачей. При этом, согласно данным пресс-службы, здорового образа жизни придерживается всего 35% опрошенных, 14,7% респондентов регулярно занимаются физкультурой и спортом, 51,5% не питаются фастфудом и следуют принципам здорового питания.

Кроме того в пресс-службе отметили, что увеличивается количество россиян обладающих полисом добровольного медицинского страхования (ДМС), чаще всего его приобретают наиболее состоятельные российские граждане, лица в возрасте от 30 до 50 лет, а также те, кто имеет послевузовское образование.

"По портфелю компании по итогам 2022 года количество застрахованных по ДМС выросло на 43% и достигло более 1,2 миллионов человек. Осознавая важность и необходимость диспансеризации для выявления на ранней стадии заболеваний и повышения вероятности полного выздоровления, компания разработала продукт "Проверь себя", благодаря которому можно пройти медицинское обследование по выбранному профилю в одной из клиник "Будь Здоров", - отметил заместитель генерального директора по ДМС, исполнительный директор компании "Ингосстрах" Дмитрий Попов.