"Город "В лесу" перешел на уровень пятого этажа в ходе строительства 27 корпуса

Корпус №27 будет состоять из девяти секций, где будет размещена 561 квартира разных планировок, в том числе четырех- и пятикомнатные

ТАСС, 12 июля. ЖК "Город "В лесу" (входит в группу ВЭБ.РФ) в Красногорске проводит монолитные работы по возведению конструкций подземной и надземной части 27 корпуса. В 8 и 9 секциях работы идут на уровне пятого этажа, в остальных - на уровне первых двух этажей. Кроме того, застройщик выполняет гидро- и теплоизоляцию стен, а также устройство кровли паркинга.

Корпус №27 будет состоять из девяти секций, где будет размещена 561 квартира разных планировок, в том числе четырех- и пятикомнатные. В ряде лотов предусмотрены террасы. Общая площадь корпуса составит более 58 тыс. кв. м. Жилье будет сдано с отделкой White Box.

В корпусе предусмотрены кладовки и подземный паркинг на 359 мест. Дворы будут закрыты от машин и благоустроены. В них предусмотрено размещение детских площадок для разных возрастов, спортивных комплексов, зон для отдыха и занятий спортом.

"Город "В лесу" представляет из себя проект комплексного развития территории. Корпус №27 станет продолжением концепции единого городского пространства в жилом комплексе. Для детей здесь уже работает школа и детский сад, а в IV квартале 2023 года будет открыто еще одно дошкольное учреждение. В центре жилой зоны благоустроен собственный лесопарк, площадью 7 га.

Город "В лесу" расположен в поселке Отрадном городского округа Красногорск в 10 мин на общественном транспорте от станции метро "Пятницкое шоссе". В жилом комплексе есть не только вся необходимая инфраструктура, но и благоустроенный лесопарк площадью 7 га.



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