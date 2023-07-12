Завершился форум "Российская креативная неделя" в Москве

Деловую программу форума посетили более 3 тыс. человек, к онлайн-трансляциям присоединились более 6 млн, фестивальную часть на различных площадках города посетили свыше 150 тыс. человек

ТАСС, 12 июля. Завершил свою работу IV форум "Российская креативная неделя". В этом году деловая программа форума прошла в кросс-индустриальном формате, а ключевой темой дискуссий стал "Образ будущего креативных индустрий". На сессиях встретились ведущие эксперты рынков, представители власти, институтов развития, образования и культуры.

Директор форума "Российская креативная неделя", президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова: "В этом году мы ставили перед собой задачу получить обратную связь от ключевых игроков креативных индустрий России, технологических компаний и экосистем, регионов, а также федеральной власти: их видение векторов развития по креативным направлениям, прогнозы на будущий год, итоги работы за 2022-й. И в результате программа форума получилась невероятно насыщенной и продуктивной: мы получили результаты исследований, специально подготовленных нашими партнерами, о предпочтениях аудитории в кино, анимации, получили портрет киногероев для разных поколений, мы плотно взаимодействовали с регионами и с несколькими из них в результате заключили соглашения о партнерстве, мы дали новый импульс проектам, которые находились в стадии подготовки, обозначили ключевые задачи для отраслей и определили необходимые меры поддержки. Несколько примеров: законопроект, регулирующий креативную сферу, уже в этом месяце поступит на рассмотрение в Госдуму. По результатам комиссии Госсовета по направлению "Культура", которая традиционно проходит на "Российской креативной неделе", сформирован перечень рекомендаций для развития народных художественных промыслов. Я благодарю всех участников "Российской креативной недели" за плодотворную работу в рамках форума, которая задала тон для всего креативного сообщества на ближайший год".

Генеральный директор АО "Просвещение" Наталья Третьяк отметила, что центром креативной экономики остается человек, его творчество и интеллектуальная деятельность. "Основная миссия "Просвещения" - внести непосредственный вклад в развитие креативной экономики через создание продуктов и сервисов, обеспечивающих развитие кадрового потенциала", - добавила Третьяк.

На встрече с представителями индустрии Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поддержал создание СРО и ОКВЭД для блогеров, это позволит выделить сферу в отдельную отрасль, признать профессию и облегчить путь блогеров в получении различных прав и преференций.

Закон, регулирующий сферу креативных индустрий страны, планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии. Об этом заявил в первый день работы форума первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Денис Кравченко. Он подчеркнул, что для законодателей создание комфортной правовой среды для "секторов развития" экономики России - одна из ключевых задач.

Осенью в Ульяновске пройдет форум "Российская креативная неделя. Музыка". Первое специализированное федеральное событие, посвященное музыкальной индустрии, цель которого заключается в консолидации креативных лидеров региона и других субъектов России для качественного взаимодействия и для определения новых векторов развития на внутреннем и международном рынках. Амбассадором форума "Российская креативная неделя. Музыка" в Ульяновске станет Игорь Бутман. Народный артист России пообещал собрать в регионе лучших музыкантов джаза и лучших зарубежных продюсеров.

Центр социального проектирования "Платформа" при поддержке Национальной Медиа Группы представили рейтинг социального влияния кино. В 2023 году 88% россиян высоко оценивают качество отечественного киноконтента. При этом 71% считают, что российский кинематограф может производить контент, сопоставимый по уровню с западным. Также на форуме были представлены итоги первого рейтинга детской анимации. Почти половина (46%) опрошенных родителей разных возрастных групп высоко оценивает уровень современной российской анимации, отмечая, что она не уступает западной в качестве и характере транслируемых ценностей.

Медиахолдинг "Цифровое Телевидение" и Институт современных медиа (MOMRI) представили итоги всероссийского опроса "Киногерои поколений". По итогам опроса "Брат" и "Брат 2" стали самыми культовыми у россиян поколения X (от 41 года до 60 лет) и Y (от 26 до 40 лет), а у поколения Z (от 14 до 25 лет) занял 10-е место. Самым культовым у младшего поколения стал "Гарри Поттер".

В рамках комиссии Госсовета было принято решение рассмотреть возможность создания межведомственной организации, ориентированной на координацию и развитие НХП, а также создать "продюсерский" центр для компаний НХП и разработать специальную образовательную стратегию по формированию и обновлению кадров в этой сфере.

На форуме состоялась презентация Атласа креативных кластеров России. Атлас представляет собой не только описание существующих кластеров, но и формулирует критерии, которые помогут четко определить, что является креативным кластером, а что является другими типами творческих пространств.

Ассоциация коммуникационных агентств России представила на форуме новую Карту рынка креативных агентств. Карта включает в себя более 50 авторитетных агентств, а ее цель - помочь брендам разобраться в специализации потенциальных подрядчиков и найти профессиональную команду под проект или тендер.

АНО "Креативная экономика" и Челябинская область подписали соглашение о сотрудничестве. Основная цель будущего взаимодействия - развитие и популяризация креативных (творческих) индустрий на Южном Урале.

Подписано соглашение между АНО "Креативная экономика" и АНО "Агентство развития компьютерного и иных видов спорта". В рамках партнерства планируется совместная работа по продвижению мультиспортивного международного турнира "Игры Будущего", который пройдет в 2024 году в Казани.

Подписано соглашение о сотрудничестве между АНО "Креативная экономика" и Правительством Республики Северная Осетия - Алания. Основная цель будущего долгосрочного и эффективного взаимодействия - развитие и популяризацию креативных индустрий в регионе.

Главное событие форума - пленарное заседание - традиционно состоялось с участием топовых спикеров и представителей креативного бизнеса. Начальник управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков заявил о том, что санкционное давление и очищение внутреннего рынка - это огромные возможности, и поэтому государство создает условия для развития креативных индустрий, а задача самого креативного бизнеса эти ниши занять и создать новые. Кинорежиссер, продюсер и сценарист Андрей Кончаловский заявил в ходе пленарного заседания, что одна из главных задач креативного класса - создание образа будущего.

Международная часть форума состоялась в этом году в партнерстве с Автономной некоммерческой организацией "Агентство креативных индустрий" (АКИ). В программе приняли участие 35 спикеров из 19 стран мира: Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, СНГ и Африки. В рамках этого блока состоялось более 25 сессий и дискуссий.

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