ТМК готова участвовать в формировании принципов взаимодействия вузов, бизнеса и регионов

Вице-президент ТМК, заместитель председателя Комитета по научно-образовательной и инновационной политике РСПП Михаил Попов отметил, что в российских регионах необходимо сформировать производственную научно-образовательную среду

ТАСС, 12 июля. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) поддерживает запрос бизнеса на формирование новых принципов взаимодействия вузов, бизнеса и регионов и готова принять участие в отработке таких принципов. Об этом заявил вице-президент ТМК, заместитель председателя Комитета по научно-образовательной и инновационной политике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Михаил Попов в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023.

Выступая на круглом столе "Критерии эффективности образования. Взгляд работодателей", Михаил Попов поделился результатами исследования РСПП об отношении членов организации к действующей системе образования. По мнению участников опроса, сегодня промышленности не хватает инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, которые будут формировать научно-технический задел будущего технологического развития. Также бизнесу необходимы единые принципы взаимодействия корпоративных университетов с системой образования в процессе ее трансформации. Еще одна проблема - отсутствие общих правил сотрудничества вузов и предприятий при формировании инновационной предпринимательской среды.

"Предпринимателям также не хватает полигонов, на которых мы могли бы отрабатывать новые схемы взаимодействия вузов, корпоративных университетов, предприятий и регионов при формировании инновационной среды. Мы предлагаем на базе нового кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) как одного из ведущих инженерных вузов создать пилотный проект по отработке правил такого взаимодействия. ТМК и члены РСПП готовы участвовать в создании самих правил и в реализации проекта по их апробации", - сказал Попов.

Он отметил, что в российских регионах необходимо сформировать производственную научно-образовательную среду, и в этот процесс должны быть активно вовлечены сами регионы. Сегодня крупные предприятия-члены РСПП проводят колоссальную работу по созданию комфортных условий для проживания и развития, и совместные действия на этом направлении будут способствовать удержанию квалифицированных специалистов.