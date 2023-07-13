В Москве состоялось первое заседание Оргкомитета Международного форума "День Сокола"

Участники заседания также обсудили "соколиный" аукцион, организуемый при поддержке АО "Русский аукционный дом" совместно с соколиным центром "Камчатка" и Фондом Росконгресс

ТАСС, 13 июля. В Москве 11 июня состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума "День Сокола" под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко.

"По поручению Владимира Путина в России ведется масштабная работа по созданию центров сохранения и репродукции редких видов птиц. В 2022 году открылся первый подобный центр на Камчатке. Создание таких центров направлено на восстановление популяции хищных птиц, противодействие браконьерству, способствует развитию кооперационных связей с арабскими странами, а также развитию экологического туризма. Проведение первого форума "День Сокола" будет способствовать выработке конкретных договоренностей в вопросах защиты и преумножения популяции хищных и редких видов птиц, а также придаст мощный импульс развитию международного экологического сотрудничества", - подчеркнула Виктория Абрамченко.

В рамках заседания утвержден перечень рабочих групп Оргкомитета, рассмотрены вопросы формирования деловой, культурной и спортивной программ форума, а также проведения 9 сентября в День города Петропавловска-Камчатского общегородского фестиваля для жителей, посвященного соколиной тематике.

Советник Президента Российский Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков отметил, что "День Сокола" продолжает традицию проведения тематических экологических мероприятий в рамках ВЭФ, посвященных исчезающим или уязвимым группам животных и птиц.

"Основная география иностранных участников форума - страны Ближнего Востока и Северной Африки. Центральным событием станет принятие на министерском уровне декларации по сохранению популяции кречета. Яркой частью мероприятия будет мультимедийная экспозиция "Дом Сокола" на выставке "Улица Дальнего Востока…", - отметил Антон Кобяков.

Участники заседания также обсудили "соколиный" аукцион, организуемый при поддержке АО "Русский аукционный дом" совместно с соколиным центром "Камчатка" и Фондом Росконгресс, который пройдет при участии представителей стран Персидского залива.

Спортивным мероприятием форума станет забег "МЫ БЕРЕЖЕМ" в поддержку программы Президента России по сохранению популяции кречета, который состоится 11 сентября.

С 2023 года Международный форум "День Сокола" будет проводиться в России ежегодно. Форум призван стать международной экспертной площадкой для всестороннего диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц, включая птиц семейства соколиных. "День Сокола" пройдет в стартовый день VIII Восточного экономического форума 10 сентября во Владивостоке. Оператор - Фонд Росконгресс.

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