Южный Урал получит 1,2 млрд на обновление общественного транспорта в муниципалитетах

На эти средства будет закуплен 121 автобус для 21 муниципалитета Челябинской области

ТАСС, 14 июля. Челябинская область получит 1,2 млрд на обновление общественного транспорта в муниципалитетах. Об этом сообщают в управлении пресс-службы и информации правительства региона по итогам заседания штаба, который провел зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Как сообщал ранее в интервью ТАСС губернатор Челябинской области Алексей Текслер, благодаря федеральным целевым деньгам регион обновляет весь общественный транспорт. "В этой работе есть еще и мультипликативный эффект. К примеру, мы обновляем в Челябинске трамвайный и троллейбусный парк. А этот транспорт там же, в Челябинской области, и производится. И в итоге мы и транспорт новый получаем, и свои предприятия стимулируем. Троллейбусное производство разворачивается прямо сейчас", - рассказал глава региона.

"Челябинской области была одобрена заявка на обновление автобусных парков. На 1,2 млрд рублей, выделенных в рамках специального казначейского кредита, будут закуплены автобусы разной вместимости для 21 муниципалитета Челябинской области - Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Трехгорный, Троицк, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, Еманжелинский, Еткульский, Каслинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, Пластовский, Троицкий, Увельский муниципальные районы", - сказано в сообщении управления.

Там добавили, что на эти средства будет закуплен 121 автобус, в том числе 15 автобусов большого класса, 41 - среднего класса и 65 единиц малого класса. Реализация мероприятия позволит обновить подвижной состав в муниципалитетах. Более 1 млн жителей Челябинской области, включая 534,4 тыс. жителей малых городов и сельской местности, получат возможность удобного, доступного, а главное, безопасного передвижения.

"Согласно техзаданию все автобусы должны быть оснащены маршрутоуказателями, оборудованием для перевозки маломобильных групп населения и граждан с ограниченными возможностями здоровья, кондиционерами, системой "ГЛОНАСС", тахографами, системами видеонаблюдения и безналичной оплаты проезда", - добавили в управлении.

Как сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам вчерашнего мероприятия, парткомиссией по региональному развитию одобрены заявки 45 субъектов России на получение казначейских кредитов, которые будут направлены на обновление автобусных парков. "На штабе с регионами одобрили заявки 45 регионов на обновление автобусных парков. Это стало возможным благодаря специальным казначейским кредитам", - написал он.

Хуснуллин пояснил, что на эти средства будет приобретено более 3 тыс. новых автобусов. Предполагается, что это значительно улучшит транспортную доступность муниципалитетов. "Теперь для обновления общественного транспорта регионы могут использовать в том числе и СКК. Заявки от субъектов продолжаем рассматривать", - добавил вице-премьер.