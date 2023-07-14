Эксперт: рост числа целевых кибератак на компании фиксируется в России

Проходящая в Екатеринбурге конференция IT IS conf собрала экспертов в сфере информационных технологий и безопасности со всей страны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Количество целевых кибератак, направленных на предприятия, в России в последнее время увеличивается. Хакеры выбирают конкретную организацию и подбирают необходимые для взлома ее защиты инструменты и программное обеспечение, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор Уральского центра систем безопасности (УЦСБ) Валентин Богданов в рамках конференции IT IS conf.

"Модель угроз, тактика нарушителей постоянно меняются, происходят всевозможные события, которые оказывают существенное влияние на то, кто атакует и какие атаки происходят. <…> Стоит отметить, что действительно в последнее время стало больше, что называется, целевых атак, при которых злоумышленники видят своей целью не какой-то широкий диапазон адресов и предприятий, а выбирают конкретную организацию и целевым образом готовят на нее компьютерную атаку", - сказал он.

Последствиями таких атак могут стать утечки баз данных, нарушения работы технологических процессов или кража чувствительной информации, пояснил Богданов. По его словам, сегодня кибератакам наиболее подвержены органы госвласти, финучреждения, операторы связи и промышленные предприятия.

С ним согласен консультант по информационной безопасности Алексей Лукацкий. "К сожалению, с прошлого года ситуация на рынке кибербезопасности страны кардинально поменялась. У нас появились совершенно новые атаки, которых раньше не было, поменялась мотивация злоумышленника. Ушли все иностранные игроки, а это значит, что компании, которые использовали эти решения, должны были в экстренном режиме поменять свои продукты на отечественные", - отметил Лукацкий. Кроме того, некоторое количество сотрудников IT-компаний покинуло Россию, что еще более обострило нехватку кадров в кибербезопасности, добавил он.

"Эти факторы серьезно повлияли на российский рынок, но, как мы видим, он справился, и в сжатом режиме смог выбраться, и сейчас появляется огромное количество возможностей и у российских компаний, и у специалистов, чтобы расти, развиваться, а в перспективе выходить на дружественные рынки", - заключил Лукацкий. Директор по развитию продуктового бизнеса Positive Technologies Эльман Бейбутов добавил, что для защиты от кибератак российские компании должны знать все о своих защитных системах и программном обеспечении, изучать потенциального злоумышленника, понимать тактику злоумышленника и инструментарий, а также применять эти знания при организации структуры компании.

IT IS conf - конференция, проходящая на Урале, посвященная тенденциям в сфере информационных технологий и кибербезопасности. Конференция проводится в Екатеринбурге четвертый год подряд. На мероприятии эксперты в сфере информационных технологий и безопасности со всей страны, руководители IT-компаний, главы профильных министерств и представители бизнес-структур обмениваются опытом и актуальной информацией о ситуации на рынке информационной безопасности. В частности, на секциях конференции обсуждались лучшие практики информационной безопасности, средства сетевой безопасности и российские IT-платформы.

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