Медная столица Урала встретила День металлурга "Заводными стартами"

Верхняя Пышма отмечает праздник памятными мероприятиями, народными гуляньями, детской программой, спортивными стартами, концертом и праздничным фейерверком

ТАСС, 15 июля. Верхняя Пышма (Свердловская область) отмечает День металлурга памятными мероприятиями, народными гуляньями, детской программой, спортивными стартами, концертом и праздничным фейерверком. Об этом рассказали в пресс-службе УГМК.

В городском парке культуры и отдыха целый день работала выставка спортивной техники для детей, были организованы игровые программы, мастер-классы, ярмарка декоративно-прикладного творчества, показана детская концертная программа "Семьей единой город славен" и многое другое.

"Главным событием празднования Дня металлурга в Верхней Пышме стали "Заводные старты в Медной столице". Мероприятие прошло на городском стадионе "Металлург". В состязаниях приняли участие 30 команд, среди которых представители цехов АО "Уралэлектромедь", ОАО "УГМК", администрации и Думы Верхней Пышмы, предприятий "Уральские локомотивы", "Водоканал", УЗХР, ЕЗ ОЦМ, предпринимателей Верхней Пышмы", - сказано в сообщении.

Участников "Заводных стартов" и болельщиков поздравили с Днем металлурга и Днем города глава ГО Верхняя Пышма Иван Соломин и директор по общим вопросам АО "Уралэлектромедь" почетный гражданин Верхней Пышмы Мирослав Медведев.

"День металлурга - наш главный праздник, ведь у города и завода - одна судьба", - обратился к присутствующим Соломин.

"Уралэлектромедь" - градообразующее предприятие Верхней Пышмы, поэтому День металлурга - не только наш профессиональный праздник, это событие для всех жителей города. Много лет в этот день мы проводили карнавальные шествия, но пришла пора менять формат праздника, и вот уже второй год у нас на стадионе проходит большой семейный спортивный праздник с интересными и зрелищными состязаниями. И никакая погода не помешала нам болеть за команды, а участникам соревнований проявить волю к победе", - отметил Медведев.

"Вечерняя программа празднования Дня металлурга в Верхней Пышме также обещает быть насыщенной и интересной. Она включает в себя концерт творческих коллективов города и, конечно же, артистов российской эстрады. Кульминацией праздника по традиции станет красочный фейерверк", - добавили в пресс-службе.