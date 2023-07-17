За первое полугодие 2023 года КАПИТАЛ LIFE выплатила клиентам 12 млрд рублей

За этот период страховая компания урегулировала 544 тыс. страховых случаев по договорам страхования жизни и здоровья

ТАСС, 17 июля. Страховая компания КАПИТАЛ LIFE (ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни") за первое полугодие 2023 года урегулировала 544 тыс. страховых случаев по договорам страхования жизни и здоровья и выплатила клиентам компании в 72 регионе России 12 млрд рублей.

Крупнейшая выплата компании по договорам страхования жизни за первые 6 месяцев 2023 года превысила 70 млн рублей и была осуществлена клиенту в Москве. Максимальные рисковые выплаты КАПИТАЛ LIFE составили 32 и 10 млн рублей и были перечислены в Москве и Пермском крае соответственно.

Доля онлайн-урегулирований по рисковым выплатам в первом полугодии 2023 года составила 26%.

Среди регионов по объему страховых выплат КАПИТАЛ LIFE по программам накопительного страхования жизни в первом полугодии 2023 года лидирует Москва, далее следует Санкт-Петербург, а тройку лидеров замыкает Тюменская область. В топ-5 регионов по выплатам в НСЖ вошли Республика Башкортостан и Приморский край. В первой десятке регионов также оказались Республика Бурятия, Кировская область, Хабаровский край, Нижегородская область и Пермский край.

Генеральный директор КАПИТАЛ LIFE Евгений Гуревич отметил: "Под защитой нашей компании находятся более 2 млн россиян, и наша основная задача - обеспечивать бесперебойное обслуживание клиентов по всей стране, уделяя повышенное внимание скорости рассмотрения и осуществления выплат по всем программам страхования".