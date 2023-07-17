В Москве прошел форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир"

По оценкам специалистов, широкое использование квантовых вычислений может начаться уже с 2025 года, а на горизонте 2030 года внеквантовое технологическое лидерство станет невозможным

ТАСС, 17 июля. "Опережая время" - девиз Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", который открыл серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению прорывных направлений технологического развития страны. Главная задача Форума - стимулировать совместную работу государства, науки и бизнеса по развитию и внедрению технологий, позволяющих России соответствовать глобальным трендам и претендовать на мировое технологическое лидерство.

"Наша принципиальная задача - перевести всю экономику на качественно новый уровень на основе больших данных", - отметил в своем выступлении на пленарной сессии Форума Президент России Владимир Путин. Он предложил "в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных". "При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка", - подчеркнул глава Российского государства. "Речь, по сути, идет о системообразующей инфраструктуре для нашего дальнейшего развития, для будущего нашей экономики в целом. И очевидно, что зависимость в этой сфере означает серьезные угрозы для национальной безопасности, ослабление, а то и утрату суверенитета страны", - отметил он.

Свои передовые разработки Президенту России представили госкорпорации, отвечающие за развитие квантовых технологий в стране. Самый мощный в стране - 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, на котором с помощью облачной платформы запущен алгоритм расчета молекулы, продемонстрировала Госкорпорация "Росатом". В свою очередь представители ОАО "РЖД" рассказали о строительстве магистральной квантовой сети в рамках реализации дорожной карты "Квантовые коммуникации" - к 2030 году она пройдет по 34 регионам. И сегодня Россия уже в мировых лидерах по протяженности квантовой магистральной сети.

Ассоциация "Альянс в сфере искусственного интеллекта", в который входят ведущие компании страны, включая Сбер, запускает новое направление работы по применению квантовых технологий в сфере искусственного интеллекта. Москва на Форуме заявила о создании к концу 2024 года квантового кластера на базе инфраструктуры инновационного центра "Сколково". Создание кластера стало ключевым пунктом в соглашении о сотрудничестве, которое подписали Госкорпорация "Росатом" и Российский квантовый центр. Еще одно соглашение - между Российским квантовым центром и VK - ускорит развитие квантовых вычислений в облаке

Международная научная конференция ICQT 2023, открывшая Форум, стала мероприятием "без границ" и cобрала ученых из России, Индии, Бразилии, Китая, Франции, Швеции, Беларуси, Германии и Австралии. На площадке состоялся ряд дискуссий, посвященных международному сотрудничеству и реализации совместных проектов. В частности, ученые рассказали о российско-китайском эксперименте по тестированию квантовой космической связи.

По оценкам специалистов, широкое практическое использование квантовых вычислений может начаться уже с 2025 года, а на горизонте 2030 года внеквантовое технологическое лидерство станет невозможным. Прогнозируется, что мировой рынок квантовых коммуникаций к 2035 году составит около $20 млрд.

"Ведущие страны активно инвестируют в квантовые технологии, понимая необходимость обеспечения национальной безопасности и перехода к новым моделям экономики. Сегодня важнейшей задачей для нас становится наращивание внутренних компетенций и запуск пилотных внедрений квантовых решений. Форум показал готовность государства, общества и бизнеса совместно противостоять внешним угрозам, создавать и внедрять прорывные технологии", - подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

"Дорожная карта вышла далеко за рамки плана мероприятий по развитию квантовых вычислений и стала фундаментом доверительных отношений между научными группами и корпорацией. Нам удалось построить настоящую квантовую семью. Мы не только стали координаторами рынка, но и взяли на себя административную ответственность. Сегодня наша основная задача - ускорить внедрение квантовых технологий в различные отрасли экономики. Мы готовы на примере атомной отрасли показать, что они уже в ближайшие годы будут решать сложные индустриальные задачи и станут неотъемлемой частью технологического ландшафта", - отметил в своем выступлении на пленарной сессии Форума генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

В рамках Форума дан старт первой Национальной научной премии "Вызов". Ежегодная награда и значительная денежная премия будут присуждаться российским ученым, инженерам, изобретателям, чьи разработки обладают значительным потенциалом и имеют горизонт практического внедрения 3-10 лет.

По итогам работы Форума площадку посетили более 1,4 тыс. человек, из них 750 специалистов из более чем 80 российских и зарубежных учебных и научно-исследовательских учреждений и 250 представителей СМИ. Среди участников были и те, кто только выбрал или на пути к своей профессии. "Здорово, что Форум прошел с участием молодых ученых, даже школьников! Мы не только видели лица, которые принимают решения в нашей стране, но видели и тех, кто будет героями завтрашнего дня", - отметил сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов.

Форум будущих технологий проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом Президента Российской Федерации. Оператором мероприятия выступил Фонд Росконгресс при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук. Соорганизаторы: ОАО "РЖД" и государственная корпорация "Росатом".

ТАСС - информационный партнер.

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