Глава свердловского заксобрания поздравила коллектив ОАО "Огнеупоры" с Днем металлурга

Людмила Бабушкина вручила сотрудникам завода почетные грамоты и благодарственные письма губернатора области, Серебряный знак и благодарственные письма Заксобрания

ТАСС, 17 июля. Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила коллектив Богдановичского ОАО "Огнеупоры" с Днем металлурга и с 85-летием со дня образования предприятия, сообщили в пресс-службе заксобрания в понедельник.

"Сегодня двойной праздник - поздравляю с Днем металлурга и с 85-летием со дня основания предприятия. В течение прошедших лет были разные периоды в жизни предприятия, страны. Простых времен не было. Всегда преодолевали что-то, думали, как решить ту или иную задачу, находили пути решения. Сегодня, несмотря на усилия коллективного Запада задушить нашу страну, мы живем, трудимся, переживаем за наших участников специальной военной операции", - цитирует Бабушкину пресс-служба.

Председатель регионального парламента добавила, что завод продолжает развиваться. Создана уникальная технология очистки воды, сейчас речь идет о необходимости открытия нового производства для того, чтобы выполнить все поступающие заказы. Это дополнительные рабочие места и новые перспективы для предприятия, отметила Бабушкина. Она также обратила особое внимание на значимость поддержки трудовых династий, что важно для решения существующей сейчас проблемы нехватки квалифицированных кадров на промышленных предприятиях Среднего Урала.

По итогам 2022 года Богдановичское ОАО "Огнеупоры", которое возглавляет Алексей Юрков, поставило на рынок более 200 тыс. тонн огнеупорных изделий, что составило 33% от всех произведенных огнеупоров в России. Бабушкина вручила сотрудникам завода почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Свердловской области, Серебряный знак и благодарственные письма законодательного собрания.