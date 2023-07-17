МТС стала лидером рэнкинга компаний с развитой инклюзивной культурой RAEX

Цифровой экосистеме МТС присвоен высший уровень ААА

ТАСС, 17 июля. Аналитическое агентство RAEX выпустило первый тематический рэнкинг "Топ-50 российских компаний, проявляющих наибольшее внимание к вопросам прав человека, разнообразия и инклюзивности". МТС присвоен высший уровень ААА, цифровая экосистема получила 235 баллов из 250 возможных. Эксперты высоко оценили стратегический подход компании в создании равных карьерных возможностей и системное формирование D&I-ценностей в корпоративной культуре.​​​​​​​

Аналитики отметили открытый диалог компании по инклюзивным темам и вовлечение представителей заинтересованных сторон в реализацию D&I-инициатив.

"В новом тематическом рейтинге RAEX первое место заняла компания МТС. В рамках оценки политик и публичных нефинансовых отчетов мы выявили соответствие деятельности компании принципам, отвечающим за разнообразие, инклюзивность и соблюдение прав человека. В компании действует Единая горячая линия, на которую можно обратиться с соответствующими вопросами, включая нарушения трудовых отношений, для сотрудников запущены онлайн-курсы по правам человека рабочем месте. Для обсуждения вопросов социализации и трудоустройства особых групп, создания и интеграции доступных сервисов, а также фокуса инклюзивных программ МТС привлекает к диалогу представителей заинтересованных сторон - это позволило нам присвоить компании высокий уровень зрелости инклюзивной среды и культуры", - отметила руководитель ESG-направления агентства RAEX Анастасия Гречаная.

"Мы понимаем важность формирования инклюзивной культуры, поэтому интегрируем DE&I-ценности в бизнес-процессы, внедряем передовые HR-практики, направленные на развитие каждого сотрудника, адаптируем рекрутинг и обучающие программы для руководителей и команд, чтобы создавать доступную среду в рабочей среде. Результат такого комплексного подхода: 82% руководителей готовы нанимать соискателей с инвалидностью и особенностями здоровья, а почти 70% сотрудников цифрового холдинга готовы стать наставниками для молодых специалистов и сотрудников старшего возраста. Но самый главный показатель - наша комфортная среда и friendly-атмосфера, которые вдохновляют на инициативу, креативность и достижении результатов", - рассказала руководитель Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елена Серегина.

В пресс-службе МТС отметили, что для достижения устойчивых положительных изменений в обществе компания последовательно реализует масштабные проекты на основе принципов равенства и разнообразия - ежегодно более 250 инициатив по обеспечению инклюзивной и доступной среды на территориях присутствия.

Информационной базой для рэнкинга являются политики и программы в области прав человека, установка квот, учет показателей и реализация мер по равенству и многообразию, проведение тематических тренингов, инициативы по поощрению и поддержке сотрудников, учет и обработка обратной связи от заинтересованных сторон по вопросам инклюзии и прав человека. Полная версия рэнкинга доступна по ссылке.