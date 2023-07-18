18 июля, 06:00

MTS AI запускает акселератор для разработчиков генеративного ИИ

Участники могут получить предложение о запуске совместного пилота с компаниями экосистемы МТС, либо инвестиции от $100 тыс. до $10 млн

ТАСС, 18 июля. Дочерняя компания МТС MTS AI проводит отбор стартапов, создающих проекты на основе технологии генеративного искусственного интеллекта. Задача программы - найти перспективные и коммерчески применимые решения в сфере генеративного ИИ.

Стартапы, которые пройдут отбор, смогут тестировать свои решения и бизнес-гипотезы в корпоративной среде, общаться с потенциальными заказчиками и инвесторами. По итогам акселерационной программы, участники могут получить предложение о запуске совместного пилота с компаниями экосистемы МТС, либо инвестиции от $100 тыс. до $10 млн.

MTS AI предоставит разработчикам вычислительные мощности для развертывания и тренировки моделей и доступ к большим данным. С участниками программы будут работать эксперты по продуктам и бизнес-стратегии, а также специалисты по генеративному ИИ, ML, MLOps, Data Science из крупнейших BigTech-компаний и MTS AI. 

В акселерационную программу MTS AI могут попасть компании, которые создают технологии для выполнения следующих задач: 

  • подготовка текстов для соцсетей, сайтов и СМИ;
  • генерация видео и изображений по текстовому описанию для создания афиш, трейлеров и иллюстраций к художественным произведениям; 
  • создание макетов рекламы с символикой компаний в  2D, 3D и видеоформате; 
  • технологии  парного программирования, поиска багов и улучшения качества кода; 
  • автоматическая разметка данных и генерация датасетов; 
  • поиск ответов на вопросы пользователей;
  • автоматизация подготовки и проверки юридических договоров и документов для комплаенс;
  • поддержка топ-менеджмента в принятии решений.

"Наш проект с MTS AI призван оценить влияние генеративного ИИ на работу корпораций в целом и найти лучшие возможности для применения этой технологии в контуре экосистемы", - прокомментировал первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин.

Акселерационная программа будет проходить онлайн, участие в ней бесплатное. По итогам собеседований и питчинг-сессий эксперты MTS AI определят 10 команд, которые пройдут 12-ти недельную акселерацию. Итоги программы подведут на Демодне в ноябре. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация