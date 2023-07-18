MTS AI запускает акселератор для разработчиков генеративного ИИ

Участники могут получить предложение о запуске совместного пилота с компаниями экосистемы МТС, либо инвестиции от $100 тыс. до $10 млн

ТАСС, 18 июля. Дочерняя компания МТС MTS AI проводит отбор стартапов, создающих проекты на основе технологии генеративного искусственного интеллекта. Задача программы - найти перспективные и коммерчески применимые решения в сфере генеративного ИИ.

Стартапы, которые пройдут отбор, смогут тестировать свои решения и бизнес-гипотезы в корпоративной среде, общаться с потенциальными заказчиками и инвесторами. По итогам акселерационной программы, участники могут получить предложение о запуске совместного пилота с компаниями экосистемы МТС, либо инвестиции от $100 тыс. до $10 млн.

MTS AI предоставит разработчикам вычислительные мощности для развертывания и тренировки моделей и доступ к большим данным. С участниками программы будут работать эксперты по продуктам и бизнес-стратегии, а также специалисты по генеративному ИИ, ML, MLOps, Data Science из крупнейших BigTech-компаний и MTS AI.

В акселерационную программу MTS AI могут попасть компании, которые создают технологии для выполнения следующих задач:

подготовка текстов для соцсетей, сайтов и СМИ;

генерация видео и изображений по текстовому описанию для создания афиш, трейлеров и иллюстраций к художественным произведениям;

создание макетов рекламы с символикой компаний в 2D, 3D и видеоформате;

технологии парного программирования, поиска багов и улучшения качества кода;

автоматическая разметка данных и генерация датасетов;

поиск ответов на вопросы пользователей;

автоматизация подготовки и проверки юридических договоров и документов для комплаенс;

поддержка топ-менеджмента в принятии решений.

"Наш проект с MTS AI призван оценить влияние генеративного ИИ на работу корпораций в целом и найти лучшие возможности для применения этой технологии в контуре экосистемы", - прокомментировал первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин.

Акселерационная программа будет проходить онлайн, участие в ней бесплатное. По итогам собеседований и питчинг-сессий эксперты MTS AI определят 10 команд, которые пройдут 12-ти недельную акселерацию. Итоги программы подведут на Демодне в ноябре.