Телеканал "Москва 24" проводит фотоконкурс "Твоя Москва - город будущего!"

Участники должны показать развитие столицы сегодня, а также с помощью нейросетей представить образ мегаполиса через 20-30 лет

ТАСС, 18 июля. Конкурс "Твоя Москва - город будущего!" проводится в рамках медиафестиваля "Твоя Москва", организованного телеканалом "Москва 24".

Конкурс включает две номинации: "Современная Москва" - это снимки любимых мест на фоне развитой городской инфраструктуры; "Москва и технологии" - фото можно создавать или дорабатывать с помощью нейросетей, тем самым представлять образ будущего города. Сроки и порядок проведения конкурса размещены на сайте.

Конкурсанты в своих работах должны показать развитие российской столицы сегодня, а также с помощью нейросетей представить образ мегаполиса через 20-30 лет.

Присланные работы оценит профессиональное жюри. Награждение победителей состоится 14 сентября на церемонии закрытия фестиваля "Твоя Москва".

Проект создан при финансовой поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Возрастное ограничение: 16+.