Свердловские власти получат новые полномочия по введению льгот в сфере образования

В частности, предлагается добавить полномочие по установлению размера и порядка выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей

ТАСС, 19 июля. Правительство Свердловской области получит расширенные полномочия по установлению льгот в сфере образования региона. Соответствующий законопроект рассматривается в свердловском заксобрании, сообщили в среду в пресс-службе областного парламента.

"Речь идет о том, чтобы дополнить компетенцию правительства Свердловской области рядом полномочий. В частности, предлагается добавить полномочие по установлению размера и порядка выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по очной форме обучения по программам переподготовки рабочих и служащих за счет областного бюджета", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

Компетенция правительства Свердловской области дополнятся также полномочием по установлению размера и порядка выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов муниципальных образований.

Кроме того, перечень основных понятий, применяемых в законе "Об образовании в Свердловской области", дополняется понятием "целевое обучение". Предусмотрена корректировка компетенции правительства региона в части регулирования вопросов целевого обучения, добавили в пресс-службе.