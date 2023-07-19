Благотворительный фонд "ОМК-Участие" в 10-й раз соберет первоклассников в школы

Сбор вещей продлится до 15 августа

ТАСС, 19 июля. Благотворительный фонд "ОМК-Участие", созданный по инициативе руководителей и сотрудников Объединенной металлургической компании (ОМК), запустил в шести регионах РФ акцию "В школу - вместе". В рамках акции фонд и сотрудники компании помогут собрать в первый класс более 100 детей, сообщила в среду пресс-служба ОМК.

"Благотворительный фонд "ОМК-Участие" запустил в шести регионах традиционную акцию "В школу - вместе!" - металлурги и жители Альметьевска (Татарстан), Белгорода, Благовещенска (Башкортостан), Выксы (Нижегородская область), Челябинска и Чусового (Пермский край), а также сотрудники ОМК в Москве помогут собрать в первый класс более 100 детей", - говорится в сообщении.

На сайте фонда были размещены списки детей, нуждающихся в помощи. В основном это дети из многодетных и малообеспеченных семей из тех регионов, где работают предприятия ОМК. Кроме того, на сайте указываются вещи, необходимые каждому конкретному ребенку, как правило, это школьная и спортивная форма, спортивная и сменная обувь, ранцы, тетради, письменные принадлежности, наборы для творчества.

Акция в 2023 году проходит в 10 раз, сбор вещей продлится до 15 августа. "За девять лет, что идет эта акция, вместе с друзьями фонда мы собрали в школу более тысячи детей - целую школу! У наших благотворителей стало доброй традицией объединяться целыми коллективами, чтобы протянуть руку помощи первоклассникам, которым нужна поддержка. Уверена, что и в этот раз у нас получится подарить праздник детям и их родителям", - отметила руководитель проектов фонда "ОМК-Участие" Инга Ачкасова.