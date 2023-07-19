Предложения депутатов Ямала вошли в обновленный вариант законопроекта о северном завозе

В частности, закреплено право высших исполнительных органов субъектов оказывать господдержку собственникам инфраструктурных объектов опорной транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза

ТАСС, 19 июля. Предложения депутатов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и правительства региона по усовершенствованию законопроекта о северном завозе пошли в его обновленный вариант. Об этом сообщили в пресс-центре Законодательного собрания региона в среду по итогам заседания комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, на котором рассмотрели подготовленный ко второму чтению законопроект.

Законопроект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития.

"Сегодня получили обратную связь от коллег из Госдумы - наши предложения вошли в обновленный вариант законопроекта. В частности, закреплено право высших исполнительных органов субъектов оказывать господдержку собственникам инфраструктурных объектов опорной транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза", - цитирует пресс-служба спикера ямальского парламента Сергея Ямкина.

В пресс-центре отметили, что закрепление системы северного завоза на федеральном уровне позволит снизить издержки, связанные с доставкой. Это положительно скажется не только на сроках доставки товаров первой необходимости, но и на их стоимости. "Северный завоз жизненно важен для ямальцев. За короткий период речной навигации на отдаленные территории доставляется запас топлива и продуктов питания. Это позволяет властям обеспечить зимой тепло в домах, соцучреждениях и на предприятиях, а северянам - закупить продукты на долгую Арктическую зиму", - цитирует пресс-центр первого зампредседателя ямальского парламента, председателя комитета Заксобрания ЯНАО по экологии, промышленности и ЖКХ Алексея Ситникова.

Кроме того, принятие нового закона позволит сделать процесс северного завоза более прогнозируемым и прозрачным, уточнили в пресс-центре. Большую роль в этом сыграет введение специализированной системы мониторинга.

На Ямале жизненно важные товары поставляются в 31 отдаленный и труднодоступный поселок округа, общая численность жителей которых - более 43 тыс. человек. Среднегодовой объем завоза - более 120 тыс. тонн груза, это порядка 90 тыс. тонн топлива и 30 тыс. тонн продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.