Обладатель Кубка Гагарина вошел в тренерский штаб "Юнисон-Москва"

Владимир Чебатуркин играл в НХЛ, Суперлиге, КХЛ

ТАСС, 20 июля. Единственный московский хоккейный клуб "Юнисон-Москва", участвующий в первенстве НМХЛ, продолжает поддерживать реноме одного из самых медийных молодежных команд столицы. На днях стало известно, что в будущем сезоне в тренерский штаб клуба войдет обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА прошлого сезона Владимир Чебатуркин, о чем сообщил главный тренер "Юнисон-Москва" Игорь Горбенко в интервью, опубликованном на официальном сайте клуба.

"Приоткрою лишь некоторые секреты. Помогать мне будет Владимир Александрович Чебатуркин. С ним я работал в мытищинском "Атланте". У Владимира Александровича богатый опыт, он поиграл в НХЛ, Суперлиге, КХЛ. Будучи тренером, поработал в топ-клубах, брал Кубок Гагарина с ЦСКА. Мы знаем друг друга 13 лет. У нас есть свои принципы работы, видение, тактика. Мы с Владимиром Александровичем смотрим одинаково на многие моменты. Опыт, полученный в "Локомотиве", "Ак Барсе", ЦСКА, конечно, будем применять, перекладывать. Президент клуба "Юнисон-Москва" Александр Клименко поставил главную задачу на сезон - выиграть чемпионат. Мы понимаем, насколько сложно будет нам в этом году и как будут против нас настраиваться соперники. Собрать с нуля команду хоккеистов, которых мы хотим вырастить в будущем до уровня КХЛ, тоже ответственная задача, но я думаю, что мы и это сделаем. Сезон сложный и интересный, даже волнительный. Для нашего тренерского штаба это однозначно вызов", - сообщил главный тренер "Юнисон-Москва".

Комментируя мнение скептиков о своем переходе в "Юнисон-Москва" и Владимира Чебатуркина, а также незаслуженно низкую оценку уровня лиги НМХЛ, Горбенко заявил, что сам сначала был в одном ряду с ними, но, приступив к работе, поменял свое мнение на 180 градусов.

"Не скрою, сначала сам был в рядах скептиков. Согласившись на предложение московского клуба начал думать: какой НМХЛ, зачем мне это надо? В итоге, работаю в "Юнисон-Москва" и не жалею ни одного дня об этом решении. Президент "Юнисона" Александр Клименко фанатично относится к делу. Правда, не знаю, когда он спит. Но уровень вовлеченности в дела клуба и те идеи, которые он постоянно внедряет, впечатляют. Клуб ставит перед собой амбициозные цели, клуб развивается, у клуба есть стратегия на много лет вперед, и ты чувствуешь и понимаешь, что можешь здесь расти и развиваться, как тренер, а не просто перезимовывать сезон. Мало где, даже в самых высоких лигах России, выстроена такая фундаментальная клубная система, как в "Юнисоне", - добавил Горбенко.