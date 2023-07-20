Депутаты свердловского заксобрания заслушают отчет губернатора за 2022 год

Заседание состоится 1 августа

ТАСС, 20 июля. Депутаты законодательного собрания Свердловской области 1 августа заслушают отчет губернатора о результатах деятельности правительства региона в 2022 году. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областного парламента.

"В повестку на 1 августа включены более 30 вопросов, 17 из которых - проекты региональных законов. Это завершающее заседание весенней сессии. Первый вопрос повестки - отчет губернатора о результатах деятельности правительства Свердловской области в 2022 году. В том числе это будет отчет по вопросам, поставленным законодательным собранием", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

Перечень вопросов законодательного собрания губернатору в целях подготовки отчета о результатах деятельности правительства Свердловской области традиционно формируется на основании предложений от профильных комитетов регионального парламента, добавили в пресс-службе.