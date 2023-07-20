На Всероссийской неделе охраны труда впервые пройдет выставка фотоконкурса "Лица труда"

Организатором конкурса выступает "Комсомольская правда"

ТАСС, 20 июля. Впервые на Всероссийской неделе охраны труда пройдет фотовыставка конкурса "Лица труда", организатором которого выступает "Комсомольская правда". Основная тема - портрет Человека труда. Основная идея - поднять престиж рабочей профессии и продемонстрировать ее чрезвычайную важность для общества.

В течение пяти лет начиная с 2017 года фотографы со всей страны в указанный период отправляли свои работы на сайт "Комсомольской правды", а жюри выбирало лучшие из множества кадров. Конкурс также поддерживала "Партия Дела".

"Для меня лично как для человека и гражданина, для компании, которую возглавляю, для "Партии Дела" этот фотоконкурс имеет большое значение, - комментирует Константин Бабкин, председатель федерального совета ВПП "Партия Дела", президент ООО "Новое Содружество" и ассоциации "Росспецмаш", председатель совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. - Человек труда является нашей главной ценностью. На его благополучие и развитие должны быть направлены усилия государства и общества. Без Человека-созидателя у России нет будущего. Какой бы богатой ни была страна, если в ней не будет профессиональных рабочих кадров и уважения в обществе к людям, работающим на тяжелом производстве и в сельском хозяйстве, благосостояния не добиться. Мы можем быть сильны не только своими природными ресурсами, но и людьми-созидателями".

В этом году выставка расширяет географию и отправляется в Сочи на Всероссийскую неделю охраны труда. На площадке ВНОТ посетители смогут увидеть более 50 работ авторов - участников разных лет. Все они посвящены людям труда.

Олеся Носова, главный редактор, генеральный директор медиагруппы "Комсомольская правда" рассказала: "Мы рады были инициировать это движение. "Комсомольская правда" всегда шла в ногу со временем и была рядом со своим читателем. Мы гордимся, что и сейчас сохраняем эту связь, и чувствуем, что действительно требуется людям. Страна жива духом людей, которые не боятся ни тяжелых профессий, ни сложных времен".

VIII Всероссийская неделя охраны труда пройдет на ФТ "Сириус" в Сочи 26-29 сентября 2023 года.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Оператор мероприятия - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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