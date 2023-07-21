НГЛУ и вузы ЛНР и ДНР подписали Соглашения о сотрудничестве

Также представители университетов приняли участие в круглом столе Городской Думы Нижнего Новгорода

ТАСС, 21 июля. Соглашения о сотрудничестве НГЛУ с ЛГПУ и ДГУ были подписаны 20 июля с целью реализации совместных образовательных сетевых программ по вопросам Основ российской государственности, научно- педагогических и студенческих обменов, социально-значимых проектов в сфере исторического и гуманитарного образования, международных отношений и политологии, лингвистического образования, историко-культурного, патриотического и духовно-нравственного воспитания с целью поддержки и развития талантливой молодежи, укрепления Русского мира.

Визит в Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова делегаций Луганского государственного педагогического университета и Донецкого государственного университета, Молодежных парламентов новых территорий состоялся в рамках грантового проекта Президентского фонда культурных инициатив "Русская мечта: Донбасс".

Ректор НГЛУ, профессор Жанна Никонова подчеркнула, что для Лингвистического университета особая честь - подписание Соглашений о сотрудничестве, основным вектором которых является работа по патриотическому воспитанию и историческому просвещению молодежи.

"Благодарю гостей из Донбасса за то, что они свои выстраданные смыслы вновь привносят в ядро российского образования и идут навстречу главному пожеланию молодежи - молодежь хочет правды! Это главная характеристика современного поколения, - сказала Никонова. - И эту правду несут наши новые территории, и те университеты, которые выполняют там совершенно героическую работу. НГЛУ готов предоставить коллегам из ЛНР и ДНР все свои ресурсы и посотрудничать в тех областях, которые требуют поддержки. Рады сотрудничеству и надеемся, что оно будет плодотворным и перспективным, особенно для молодежи наших регионов!"

Ректор Луганского государственного педагогического университета, профессор Жанна Марфина отметила, что подписанное Соглашение станет залогом долгой профессиональной дружбы, так как вузы объединяет яркая лингвистическая составляющая образовательных программ. "В лице нижегородских коллег я хочу выразить искреннюю признательность высшей школе России, которая оказывала поддержку на протяжении всех восьми лет, пока мы готовились к переходу в Российскую Федерацию", - сказала Марфина.

И.о. декана исторического факультета Донецкого государственного университета, заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики ДГУ Андрей Минаев отметил, что особо ценным будет сотрудничество с НГЛУ по линии Центра когнитивной обороны, функционирующего на базе Лингвистического университета, так как вопросы борьбы с западной пропагандой на территории ДНР сегодня стоят особенно остро. Минаев также сказал, что для него как для историка "трепетно и важно, что новое сотрудничество рождается на Нижегородской земле". "На земле, где неоднократно решалась судьба Отечества, откуда исходили позитивные, созидательные импульсы. Нижегородская земля ассоциируется с фундаментальностью, стабильностью, русскостью", - отметил он.

Для коллег из ЛНР и ДНР была проведена экскурсия по Нижегородскому государственному лингвистическому университету имени Н.А. Добролюбова с демонстрацией таких уникальных пространств как лингафонные классы для освоения синхронного перевода.

Также представители НГЛУ, ЛГПУ и ДГУ приняли участие в круглом столе Городской Думы Нижнего Новгорода "Интеграция новых территорий в культурное и образовательное пространство РФ: взаимодействие власти, вузов и молодежи на региональном и муниципальном уровнях, основанных на Русских культурных кодах и социокультурном единстве".

Делегации вузов новых территорий 21 июля посетили Городецкий Федоровский мужской монастырь - место завершения земной жизни и принятия монашеского пострига Святого Благоверного Великого князя Александра Невского и встретились с Епископом Городецким и Ветлужским Августином (Анисимовым), действительным членом Изборского клуба, членом Комитета Почетных членов МОО "Императорское Православное Палестинское общество".