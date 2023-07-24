В Заречном подвели итоги фестиваля уличной еды Street Food Russia

Десятки тысяч гостей на берегу Белоярского водохранилища в Свердловской области оценили 30 гастропроектов из России и Белоруссии

ТАСС, 24 июля. В городе Заречном Свердловской области при поддержке генерального партнера - Белоярской АЭС 22-23 июля прошел фестиваль уличной еды. Он собрал на берегу Белоярского водохранилища десятки тысяч гостей, которые оценили 30 гастропроектов со всей России и один - из Республики Беларусь, рассказали организаторы. Организовало фестиваль объединение Street Food Russia.

Помимо участников из близлежащего Екатеринбурга уличную еду гостям предлагали проекты из Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Смоленска, Махачкалы, Владивостока, Иркутска, Уфы, Ижевска, Челябинска, Миасса и Витебска.

"Интересные события могут происходить не только в крупных городах. Росатом всегда уделяет много внимания развитию атомных городов, и Заречный, город-спутник Белоярской АЭС - пример комфортной и современной городской среды", - подчеркнул на открытии главный инженер Белоярской АЭС Юрий Носов.

В первый день на площадке прошел конкурс "Russian Street Food Awards: Урал" на лучшее уличное блюдо России. В жюри конкурса в этом году вошли руководитель объединения Street Food Russia Александр Исаев, гастрожурналист и ведущий блога о еде и путешествиях "Вечерний Лошманов" Роман Лошманов и заведующая кафедрой технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова. Жюри руководствовалось тремя критериями: вкус блюда, уникальный подход и удобство упаковки, отметили организаторы.

"Главный приз конкурса получила шаньга с форелью и укропными огурцами от проекта АУК, который на фестивале представлял его идеолог Сергей Мирошников (Мирон), бренд-шеф ресторана Kitchen. Он приглашен на финал премии Russian Street Food Awards за лучшее уличное блюдо России, который пройдет в Калининграде 25–27 августа", - сказано в сообщении.

Кроме уличной еды на фестивале можно было найти изделия от местных ремесленников, принять участие в мастер-классах от досуговых центров и логических играх от ИЦАЭ, послушать лекцию от екатеринбургского бара Нельсон Совин и живой концерт группы Lollypop Lorry. Также в субботу открылся уличный кинотеатр - два дня зрители смотрели подборки короткометражных фильмов от Фестиваля уличного кино и документальные фильмы Street Food Russia.

Фестивали команды Street Food Russia регулярно становятся победителями всероссийских конкурсов. Среди наград - четыре премии Минпромторга за лучший торговый фестиваль и Гран-при Всероссийского конкурса проектов в сфере гастрономического туризма.

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