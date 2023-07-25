Свердловские депутаты рассмотрят закон о соглашении с Республикой Южная Осетия

Подписание документа состоялось на полях Петербургского международного экономического форума

ТАСС, 25 июля. В повестку предстоящего заседания Законодательного собрания Свердловской области включен законопроект "Об утверждении заключения Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством Республики Южная Осетия о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве". Об этом сообщают в пресс-службе заксобрания региона.

"Это законодательная инициатива губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, - прокомментировала председатель областного заксобрания Людмила Бабушкина. - Необходимость принятия регионального закона обусловлена подписанием 16 июня 2023 года Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством Республики Южная Осетия о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве. Принятие закона позволит создать основу для расширения дальнейших взаимовыгодных контактов между Свердловской областью и Республикой Южная Осетия".

В пресс-службе напомнили, что подписание этого соглашения состоялось на полях Петербургского международного экономического форума, на котором работала делегация Свердловской области по главе с губернатором.