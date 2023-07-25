В закон "О культурной деятельности на территории Свердловской области" внесут изменения

Региональные парламентарии ведут работу над законопроектом для предотвращения необоснованного закрытия или реорганизации учреждений культуры

ТАСС, 25 июля. В Законодательном собрании Свердловской области идет работа над законопроектом "О внесении изменений в статьи 5 и 9 Областного закона "О культурной деятельности на территории Свердловской области", сообщают в пресс-службе парламента.

Один из авторов законодательной инициативы, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отмечает, что изменения в региональный закон подготовлены с целью защиты от необоснованного закрытия или реорганизации государственных или муниципальных учреждений культуры. "С 22 декабря 2023 года вступает в силу Федеральный закон от 24 июня 2023 года № 282-ФЗ "О внесении изменения в статью 41 Закона РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре". Этот закон предусматривает, что принятие органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликвидации государственной или муниципальной организации культуры допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. В связи с этим необходимо дополнить компетенцию правительства Свердловской области полномочием по установлению порядка проведения оценки последствий решения о реорганизации или ликвидации областной государственной организации культуры или муниципальной организации культуры, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке такого решения и подготовки ею заключений", - приводят в пресс-службе ее комментарий.