На форуме "Производительность 360" обсудили будущее нацпроекта "Производительность труда"

Ключевым событием деловой программы форума стало пленарное заседание "Бережливые технологии - экономический тренд"

ТАСС, 25 июля. В Казани завершил работу V Федеральный форум "Производительность 360". Он стал одной из главных в России площадок для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда. В этом году центральной темой пленарного заседания форума стала перспектива трансформации нацпроекта "Производительность труда" в логике внедрения принципов бережливого производства в приоритетных отраслях российской экономики.​​​​​​​

В первый день форума прошло 10 тематических сессий с фокусом на отраслевую экспертизу нацпроекта: более 70 управленцев одних из ведущих российских компаний обсудили перспективы развития российского машиностроения, транспортной и металлургической отраслей, сельского хозяйства, социальной и IT-сферы.

Ключевым событием деловой программы форума стало пленарное заседание "Бережливые технологии - экономический тренд". На нем заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов отметил широкую экспертизу ФЦК и региональных центров компетенций. Нацпроектом охвачены практически все регионы страны, более 5 тыс. компаний, 700 видов деятельности и 1,5 млн работников. "Нацпроект становится в новых реалиях одним из основных инструментов при решении актуальных для экономики задач. Он стимулирует развитие критически важных производств, помогает наращивать темпы импортозамещения за счет активной работы в регионах", - сообщил Керефов.

В свою очередь, генеральный директор ФЦК Николай Соломон также отметил масштабный охват и результативность нацпроекта. "Суммарная выручка предприятий-участников нацпроекта превышает 11 трлн рублей, это значительно больше выручки Газпрома. Кроме того, мы наблюдаем, как меняется состав участников нацпроекта - он вовлекает в свою орбиту все больше крупных компаний и госкорпораций, а их гораздо сложнее развернуть в сторону бережливых технологий, нежели средний бизнес", - подчеркнул Николай Соломон. Он рассказал, что самое сложным за пять с половиной лет реализации нацпроекта было преодолеть предубеждение, которое было у бизнеса по отношению к инструментам, предложенным государством в рамках нацпроекта, и выстроить четкую систему внедрения технологий бережливого производства в российскую практику.

Своим опытом внедрения бережливого производства поделился заместитель генерального директора - директор по развитию ПАО "КАМАЗ" Ирек Гумеров. Он рассказал, что бережливые технологии ведущий российский автопроизводитель начал применять много лет назад, а затем стал приучать к ним и своих смежников - поставщиков. В итоге процесс подтверждения качества продукции поставщиков, на который раньше уходило не менее двух лет, во времена кризиса удалось уложить меньше, чем в один год. "Это помогло нам в условиях новой реальности не останавливать производство", - сообщил Гумеров.

Член совета директоров АО "Акрон Холдинг", экс-вице-губернатор-министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко сообщил, что нацпроект "Производительность труда" на сегодня один из ключевых инструментов поддержки государства, который помогает повысить внутреннюю эффективность предприятия.

"Мы как многопрофильный холдинг используем его как возможность стать более конкурентоспособными и найти внутренние резервы для повышения эффективности. Рассчитываем на то, что программа будет продолжена. А ее следующим шагом может стать работа не просто с отдельными предприятиями, а по сквозным технологическим цепочкам, включая в программу головных исполнителей, производящих конечный продукт и их поставщиков. В этом случае эффект для экономики будет еще более значимым", - рассказал Александр Кобенко.

Второй день форума был посвящен ознакомлению с практическим опытом реализации нацпроекта. Участники могли отправиться на деловые экскурсии на пять передовых предприятий Татарстана и посетить мастер-классы Академии производительности ФЦК: "Как инструменты бережливого производства влияют на финансовые показатели", "Как за четыре шага внедрить изменения на предприятии", "шесть шагов решения проблемы, чтобы она не повторялась вновь", "Каракури" и "Фабрика логистических процессов".

ТАСС - генеральное информационное агентство

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