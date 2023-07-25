В Завидово пройдет 12-й ежегодный фестиваль серф-культуры Wake Weekend 2023

Мероприятие состоится 28-30 июля

ТАСС, 25 июля. Фестиваль Wake Weekend 2023 откроют соревнования по вейкборду и скейтборду, а в течение дня будут работать площадки для игры в волейбол и фрисби.

В этом году фестиваль объединит любителей экстремальных видов спорта и музыки. Посетители увидят профессиональные и любительские соревнования и турниры по вейкборду. На протяжении всего мероприятия будут работать серф-маркет, а также ЗОЖ-фудкорт.

На площадку Wake Weekend ежегодно приезжают любители серф-лайфстайла и поклонники экшн-спорта, чтобы провести выходные в компании единомышленников.

Возрастная категория: 18+.