В Челябинской области обсудили реализацию нацпроекта "Культура" в первом полугодии

На Южном Урале реализуются три региональных проекта - "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура"

ТАСС, 25 июля. В Челябинской области обсудили итоги реализации нацпроекта "Культура" в первом полугодии 2023 года.

"Все национальные проекты направлены на развитие человеческого потенциала в нашем регионе. Важнее задачи нет. Нужно, чтобы жить и работать, учиться и отдыхать в нашем регионе было комфортно. Так что задача развития социальной сферы - это сегодня основной приоритет. Выполнение национальных проектов, учитывая, что пятилетний срок их реализации уже заканчивается, это наша основная задача", - сказал глава региона Алексей Текслер.

По словам вице-губернатора Вадима Евдокимова, в рамках профильного национального проекта на Южном Урале реализуются три региональных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Культурная среда

Благодаря проекту "Культурная среда" в Челябинской области растет количество посещений организаций культуры благодаря созданию современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. В регионе продолжается капремонт Миньярской детской школы искусств, завершено оснащение двух библиотек в Челябинске, продолжается капремонт сельских Домов культуры в Агаповском, Варненском и Красноармейском районах. Продолжается оснащение Магнитогорской консерватории имени М.И. Глинки музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, полностью оснащены оборудованием Исторический музей Южного Урала, музеи в Карталинском и Чесменском районах.

"Продолжается реновация здания театра драмы имени Н. Орлова и капитальный ремонт Магнитогорского театра кукол и актера "Буратино", а также реконструкция Белого дома и Каслинского краеведческого музея. Завершено оснащение 10 из 12 детских школ искусств, также продолжается оснащение театров в Челябинском и Магнитогорском городских округах. В этом году уже открыли Дом культуры в Муслюмово, в планах - открытие культурно-досугового объединения "Меридиан" в Верхеуральском муниципальном районе. Ведутся работы по строительству Центра культурного развития в Карабаше", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора.

Творческие люди

Проект "Творческие люди" направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Благодаря такому проекту за первые шесть месяцев 2023 года в Челябинской области оказана господдержка 19 лучшим сельским учреждениям культуры и 19 лучшим работникам таких учреждений. Из 42 запланированных на 2023 год мероприятий уже проведено 21. За первое полугодие 2023 года 525 специалиста из числа творческих и управленческих кадров повысили квалификацию.

Цифровая культура

В рамках реализации регионального проекта "Цифровая культура" проводится оцифровка 250 единиц книжных памятников Челябинской областной универсальной научной библиотекой, открыт виртуальный зал в Миасском городском округе, в планах - еще два. Помимо этого, на базе заповедника "Аркаим" по итогам конкурса, проводимого Минкультуры РФ, будет создан мультимедиа-гид с дополненной реальностью.

В России

Как сообщила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, финансирование нацпроекта "Культура" в 2023 году составит 54 млрд рублей. "Уровень кассового исполнения нацпроекта - один из самых высоких, в 2022 году он реализован на 99,9%", - уточнили в секретариате Голиковой со ссылкой на вице-премьера.