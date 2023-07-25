На энергоблоке №4 Калининской АЭС выполнили 13 модернизационных работ

В ходе ремонтной кампании на блоке было задействовано порядка 2 тыс. человек

ТАСС, 25 июля. Энергоблок №4 Калининской АЭС 21 июля 2023 года включен в сеть после завершения планового среднего ремонта.

В ходе ремонтной кампании на блоке был выполнен ремонт насосного оборудования, турбины, турбогенератора и реакторной установки с последующей перегрузкой топлива. Также проведен контроль состояния металла основного оборудования, диагностика 3,5 тыс. теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторах и отгрузка отработавшего ядерного топлива.

"Профилактические плановые ремонты проводятся на всех российских АЭС с целью обеспечения дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации оборудования, повышения эксплуатационных характеристики энергоблоков", - сказал главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

Он отметил, что помимо типового перечня операций на энергоблоке №4 было реализовано 13 модернизационных работ. В частности, модернизированы системы, связанные с охлаждением статора генератора и акустическим контролем течей, обновлены алгоритмы автоматизированных систем управления и безопасности.

Все работы были выполнены силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и Атомэнергоремонта. В общей сложности в ходе ремонтной кампании на блоке было задействовано порядка 2 тыс. человек.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования.