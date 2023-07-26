ММК за полгода направил на социальные и благотворительные программы почти 1,5 млрд рублей

Основные направления вложений - социальные льготы и гарантии сотрудникам, инвестиции в развитие территории присутствия и реализация благотворительных программ

ТАСС, 26 июля. За первое полугодие 2023 года расходы Группы ПАО "ММК" на социальные программы и благотворительные цели составили 1,48 млрд рублей. Об этом сообщают в пресс-службе компании. Основные направления вложений - социальные льготы и гарантии сотрудникам, инвестиции в развитие территории присутствия компании и реализация благотворительных программ.

"На предоставление льгот работникам в Группе ММК за шесть месяцев выделено 884 млн рублей. Социальный пакет компании включает медицинские программы в рамках корпоративного ДМС, санаторно-курортное лечение работников, отдых для их детей, поддержку спорта и здорового образа жизни, питание сотрудников и культурно-массовые мероприятия", - сказано в сообщении.

На предприятии рассказали, что в этом году стартовала новая программа медицинской поддержки работников - "Высокие медицинские технологии". В ее рамках работник самостоятельно заключает договор с корпоративным страховым партнером, предусматривающий оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

"Другое важное направление социальных инвестиций компании - развитие территории присутствия. В первом полугодии 2023 года вложения Группы ММК в объекты культуры, спорта и здравоохранения Магнитогорска составили 369 млн рублей. В частности, выделялись средства на развитие спортивных объектов и проведение спортивных соревнований всероссийского уровня, продолжилась поддержка учреждений здравоохранения Магнитогорска. Особое внимание уделялось инвестициям в развитие АНО "Центральная клиническая медико-санитарная часть". В июле 2023 года открыто обновлённое урологическое отделение медсанчасти. На средства ММК произведен качественный ремонт, смонтировано самое современное медицинское оборудование, обустроены комфортные палаты для пациентов, новые операционные. Также в этом году завершен ремонт зоны регистрации поликлиники № 2 медсанчасти. Ранее были запущены еще два необходимых жителям города медцентра: реабилитационный (в июле 2022 года) и кардиологический (в феврале текущего года). По оснащению и уровню оказания медицинской помощи они находятся в числе лучших в Уральском федеральном округе", - сказано в сообщении.

На благотворительные программы в первом полугодии 2023 года было направлено 231 млн рублей. Эти средства пошли на поддержку ветеранов компании, поддержку образования, материнства и детства.