Свердловские власти получат право распоряжаться участками недр, необходимыми для концессий

Соответствующий законопроект внесен в региональное законодательное собрание

ТАСС, 26 июля. Власти Свердловской области смогут предоставлять пользователям права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи полезных ископаемых, необходимых для целей концессий, а также соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. Соответствующий законопроект внесен в региональное законодательное собрание, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"Речь идет о том, чтобы региональный закон дополнить положениями, предусматривающими возможность принятия уполномоченным исполнительным органом госвласти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами решения о предоставлении права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей концессионных соглашений, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

Законопроектом предусмотрено, что такие изменения вступят в силу с 1 октября 2023 года.

Бабушкина добавила, что решение принимается с целью приведения регионального законодательства в соответствие с новыми положениями федерального закона "О недрах".