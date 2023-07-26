У Свердловской областной трехсторонней комиссии появятся новые задачи

В региональном парламенте идет работа над пакетом изменений в закон "О Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений"

ТАСС, 26 июля. В Законодательном собрании Свердловской области идет работа над пакетом изменений в закон "О Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений". Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной, это законодательная инициатива правительства Свердловской области. "Законопроект предусматривает дополнение перечня задач, возложенных на трехстороннюю комиссию. Речь идет о том, чтобы комиссия участвовала в разработке направленных на регулирование социально-трудовых отношений проектов законов Свердловской области, проектов иных нормативных правовых актов Свердловской области. Кроме того, добавляется задача по распространению опыта социального партнерства, информированию иных комиссий по регулированию социально-трудовых отношений о деятельности трехсторонней комиссии", - сказала Людмила Бабушкина.

В пресс-службе напомнили, что закон "О Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" действует на территории региона с 2005 года. В состав комиссии входят представители Федерации профсоюзов Свердловской области, Регионального объединения работодателей "Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей", правительства Свердловской области.