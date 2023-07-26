Стартовал IX Всероссийский конкурс "Чемпионы добрых дел"

Заявки можно подать до 29 сентября

ТАСС, 26 июля. Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству объявили старт Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел" - 2023.

Заявки можно подать до 29 сентября 2023 года, заполнив онлайн-форму на сайте проекта. Подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса состоится 14 ноября в рамках XII Международного форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество".

Конкурс "Чемпионы добрых дел" реализуется с 2015 года. За это время в нем приняли участие компании и проекты из более чем 40 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Волгограда, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Калининграда, Краснодара, Кирова, Красноярска, Новосибирска, Норильска, Тюмени, Челябинска и других.

Основными целями конкурса являются: выявление и обобщение лучших практик, популяризация и повышение общественной значимости корпоративного волонтерства в России, а также развитие социального диалога в обществе.

"Корпоративное волонтерство - это уже состоявшаяся часть бизнес-стратегий многих компаний и важная часть корпоративной культуры. Уровень вовлеченности в добровольческие активности постоянно растет и уже сейчас, по данным опроса НСКВ, проведенного для Минэкономразвития РФ, превышает 10% от общего числа сотрудников наиболее активных компаний Совета из более 10 различных отраслей экономики. Конкурс "Чемпионы добрых дел" позволяет аккумулировать лучшие практики в области корпоративных добровольческих проектов, которые затем учитываются в рамках составляемого АНО "Национальные приоритеты" ежегодного рэнкинга, оценивающего вклад бизнеса и некоммерческих организаций в реализацию национальных проектов и достижение национальных целей. Проведение конкурса содействует ускорению темпов развития практик корпоративного волонтерства в стране, мотивирует бизнес вовлекаться в системное добровольчество и подчеркивает значимость такой деятельности для общества и государства", - рассказала председатель Национального совета по корпоративному волонтерству Ирина Жукова.

В этом году конкурс проводится по семи основным номинациям: "Экология и охрана окружающей среды", "Местные сообщества", "Здоровье и спорт", "Социальное волонтерство", "Гуманитарная помощь", "Компетентностное и про боно волонтерство", "Корпоративное волонтерство в малом и среднем бизнесе".

Также предусмотрены пять специальных номинаций: "За личный вклад в развитие корпоративного волонтерства", "За поддержку инициатив бизнеса", "За информационную поддержку корпоративного волонтерства", "Герой из бизнеса" и "Столица корпоративного волонтерства".

"Очень важно, что с каждым годом растет число компаний, для которых волонтерство и социальная ответственность - не просто слова, а уже часть корпоративной культуры, бизнес-стратегии. Десятки тысяч корпоративных добровольцев каждый день меняют мир к лучшему, делают его совершеннее и добрее. Это уникальное комьюнити неравнодушных людей, готовых не только предлагать новые нетривиальные решения в области корпоративного волонтерства, социальной ответственности, устойчивого развития, но и смело воплощать их в жизнь, становиться их наставниками и амбассадорами. Добровольческие инициативы сегодня являются частью долгосрочной стратегии компаний и одними из самых действенных инструментов взаимодействия власти, бизнеса и общества. Наиболее успешные из них будут оценены в рамках финала конкурса "Чемпионы добрых дел", - прокомментировала заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук.

В прошлом году на участие в конкурсе "Чемпионы добрых дел" было подано 113 заявок от более 60 российских компаний. В общей сложности их сотрудники в 50 регионах страны реализовали проекты в области экологии, здорового образа жизни, социального, навыкового и компетентностного волонтерства, взаимодействия с местными сообществами.

Организаторами проекта выступают Национальный совет по корпоративному волонтерству и Ассоциация менеджеров.

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