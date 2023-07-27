МТС запустила ИИ-видеоаналитику для отслеживания ритейлерами трафика в магазинах

С помощью новых детекторов видеоаналитики можно вести подсчет очередей, создавать тепловые карты, а также отслеживать присутствие и отсутствие персонала и маршруты клиентов

ТАСС, 27 июля. Ритейлеры смогут отслеживать трафик посетителей магазинов, а также режим работы офисов и сотрудников с помощью "МТС Видеонаблюдение", использующего искусственный интеллект (ИИ) для анализа данных с видеокамер. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Стали доступны новые детекторы видеоаналитики, разработанные командой платформы Tenvision от MTS AI (входит в МТС - прим. ТАСС). С их помощью можно вести подсчет очередей, создавать тепловые карты, а также отслеживать присутствие и отсутствие персонала и маршруты клиентов. Подобные функции востребованы в первую очередь среди ритейлеров, у которых есть потребность контролировать несколько входов или большую площадь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ИИ-анализ данных о времени открытия и закрытия магазинов и офисов позволит контролировать режим работы, а тепловые карты трафика посетителей - выяснять наиболее частые маршруты их движения, популярность тех или иных отделов и витрин, что в свою очередь, поможет оптимизировать мерчендайзинг.

Директор департамента по продуктам бизнес-рынка МТС Ксения Хизова подчеркивает, что видеоаналитика в торговых точках и офисах продаж - не просто следование тренду на внедрение искусственного интеллекта.

"Это эффективный инструмент, положительно влияющий на конверсию продаж, а также позволяющий повысить уровень обслуживания в магазинах и офисах продаж, фиксировать различные нарушения, снизить нагрузку на сотрудников и понять потребности клиентов. Мы видим, что сегодня видеоаналитика становится бенчмарком для ритейлеров и представителей сферы обслуживания, и мы продолжаем работать над внедрением эффективных ИИ-решений для бизнеса", - цитирует Хизову пресс-служба.