В Музее Победы открылась выставка ко Дню Военно-морского флота

В экспозицию вошло около 40 экспонатов музея

ТАСС, 27 июля. В преддверии Дня ВМФ в Музее Победы открылась новая тематическая выставка. Экспозиция рассказывает о военно-морском флоте в годы Великой Отечественной войны, о вкладе Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов в Победу и об истории самого праздника День ВМФ. Выставка представлена в рамках проекта "Война: день за днем".

В экспозицию вошло около 40 экспонатов из фондов Музея Победы - личные вещи, документы, навигационные инструменты и многое другое. Эти раритеты были переданы в дар музею участниками Великой Отечественной войны и их родственниками, часть экспонатов поступила из Лиепайского дома офицера.

"В годы Великой Отечественной войны Военно-морской флот выполнял важные стратегические задачи: участвовал в морских сражениях, высаживал десант, прикрывал водные перевозки и многое другое. Всего было проведено более 88 операций, при этом флот 23 раза привлекался к участию в сухопутных операциях. Более 500 тыс. моряков сражались на сухопутных фронтах. Более 350 тыс. матросов и офицеров были награждены орденами и медалями, и около 600 человек удостоены почетного звания Герой Советского Союза", - рассказала куратор выставки Музея Победы Ирина Чубаева.

Гости увидят оборудование и приборы с кораблей, которые защищали страну в годы войны. Например, спасательный круг с подводной лодки К-21 Северного флота, судовой колокол с гидрографического судна "Лот", обеспечивавшего боевую подготовку подводных лодок, морской компас с парохода "Одесса", который перевозил из-за границы грузы для советского фронта, и т. д. Среди экспонатов - агитплакаты ВМФ времен Великой Отечественной художника Петра Мальцева, листовка с клятвой краснофлотцев, форменная одежда матросов и капитанов.

Экспозицию дополняют оцифрованные материалы, которые представлены в тач-панели. Это десятки фотографий из фондов Музея Победы, в том числе сделанные известным военным фотокорреспондентом Сергеем Шиманским. На снимках запечатлены будни моряков и боевые действия, рядовые матросы и адмиралы. Среди фотографий - кадры празднования Дня ВМФ в 1944 году в Москве.

Выставка будет работать до 28 августа 2023 года.

Возрастное ограничение: 6+.