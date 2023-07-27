Спортивно-музыкальный фестиваль для всей семьи MMK Wild Fest стартует на Южном Урале

Программу фестиваля 28 июля откроет спортивная выставка-продажа, где можно будет приобрести товары для активного отдыха и спортивное питание, а также сувениры местного производства

ТАСС, 27 июля. Сотни любителей активного отдыха собираются на масштабный спортивный праздник среди уральских гор на берегу озера Якты-Куль уже третий год подряд. Организаторы существенно расширили программу развлечений, добавив новые активности.

В пятницу, 28 июля, программу фестиваля откроет спортивная выставка-продажа, где можно будет приобрести товары для активного отдыха и спортивное питание, а также сувениры местного производства.

В субботу, 29 июля, гостей ждут соревнования на дистанциях по плаванию и SUP-бордам, велогонки разного уровня сложности (от начинающих до продвинутых), а также лекции и мастер-классы на десятки интересных тем, большой концерт и дискотека под открытым небом.

В воскресенье, 30 июля, продолжат свою работу лекторий и развлекательные площадки фестиваля, и откроется пространство фитнес-конвенции, где можно будет в реальном времени присоединиться к силовым тренировкам и классам по йоге, пилатесу, зумбе. Все желающие попробуют свои силы на беговых стартах.

Завершит программу фестиваля гитарный вечер в декорациях природы Южного Урала.

"Самым маленьким участникам здесь тоже рады: спортсмены в возрасте от 0 до 14 лет смогут преодолеть беговые дистанции KIDS или TEENS и получить настоящую медаль! Также для детей будет организована специальная развлекательная программа", - говорится в официальном пресс-релизе.

ТАСС - информационный партнер.

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