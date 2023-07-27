Беговой клуб MTS Bank Runclub отметил пять лет

В честь юбилея бегового движения банк организовал совместную пробежку на дистанцию 5 км в Москве, Санкт-Петербурге, Томске и других городах России

ТАСС, 27 июля. ПАО "МТС-Банк" отмечает пять лет со дня основания бегового клуба MTS Bank Runclub. Это самое большое спортивное сообщество среди сотрудников МТС Банка, которое объединяет любителей бега и здорового образа жизни в городах присутствия.

МТС Банк 27 июля отметил первый юбилей бегового движения совместной утренней пробежкой на дистанцию 5 км в Москве, Санкт-Петербурге, Томске и других городах России. Всего в забеге приняло участие более 150 сотрудников банка. Поздравить команду в Москве пришли и другие единомышленники - бывшие сотрудники банка, которые вместе пробежали пятикилометровую дистанцию в СК "Лужники".

Беговое сообщество МТС Банка насчитывает порядка 500 человек во всех регионах присутствия банка. За пять лет они приняли участие в 30 крупных городских забегах, а это минимум три больших спортивных события в год и многие километры преодолений.

МТС Банк проводит внутрикорпоративные тренировки круглый год очно на свежем воздухе и в режиме онлайн с видео-инструкциями. С начала 2023 года команда МТС Банка приняла участие в таких масштабных спортивных мероприятиях, как полумарафон "ЗаБег РФ", благотворительный забег #ЗаЛес, "Ночной забег" в Москве, "Галичское Заозерье: день бега" в Костромской области, забег с препятствиями Гонка Героев Urban в Санкт-Петербурге, трейловый забег Crazy Owl, экстремальный забег "Стальной характер" в Томске.