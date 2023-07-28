Госгарантии бесплатной медпомощи в Свердловской области увеличат на 1,9 млрд рублей

Объем финансового обеспечения Территориальной программы в 2023 году составит 104,4 млрд рублей

ТАСС, 28 июля. Финансирование Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в Свердловской области на 2023 год будет увеличено на 1,9 млрд рублей. Об этом сообщают в пресс-службе законодательного собрания Свердловской области.

В парламенте уточнили, что вопрос о даче согласия на внесение изменений в Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в Свердловской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов депутаты рассмотрят на предстоящем заседании.

"На прошлом заседании законодательного собрания депутаты приняли законы о внесении изменений в областной бюджет 2023 года и бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Это дает основания для внесения изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Речь идет о том, чтобы увеличить финансирование этой Территориальной программы на 1,9 млрд рублей. В результате, объем финансового обеспечения Территориальной программы в 2023 году составит 104,4 млрд рублей. Внесение изменений предусматривает перераспределение средств внутри программы. В частности, запланировано увеличение финансирования на оказание медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями", – отметила председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.