В Москве начались съемки пятого сезона проекта "Большой балет - 2023"

Участники представили сцены из спектаклей "Лебединое озеро", "Шехеразада", "Идальго из Ла-Манчи", "Собор Парижской Богоматери", "Дочь фараона" и других

ТАСС. 28 июня. Команда канала "Россия - Культура" приступила к съемкам пятого сезона проекта "Большой балет", открывающего широкой публике новых звезд хореографии. Проект соединяет в себе возможности современного телевидения и классического искусства.

Ведущими юбилейного пятого сезона стали народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова и заслуженный артист РФ, премьер Мариинского театра, главный балетмейстер Большого театра Беларуси Игорь Колб. В этом году художественный руководитель проекта - заслуженный артист РФ, балетмейстер-репетитор Большого театра России Ян Годовский.

В состязании участвуют как опытные, так и начинающие танцовщики. Конкурсантов разделили на две группы по восемь человек в каждой: Солисты (младшая группа) и Дуэты (старшая группа). Они представляют ведущие коллективы России, ближнего зарубежья и Кубы: московские Большой и Театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, из Петербурга - Мариинский и Михайловский, а также театры оперы и балета из Новосибирска и Челябинска, Большой театр имени Алишера Навои Республики Узбекистан, Большой театр Беларуси, "Балет Лауры Алонсо" из Кубы.

"Каждая программа для меня будет премьерой. Ничего из того, что я исполняю на проекте, до этого не танцевала", - поделилась София Чусовкова из Новосибирского театра оперы и балета.

Девизом первого съемочного дня стало "Знакомство". Участники представили сцены из спектаклей: "Лебединое озеро", "Шехеразада", "Идальго из Ла-Манчи", "Собор Парижской Богоматери", "Дочь фараона" и других. В состав жюри пятого сезона проекта вошли народные артисты СССР Габриэла Комлева, Олег Виноградов; народные артисты РФ Мария Александрова и Фарух Рузиматов.

"Меня удивить сложно. Я из всех членов жюри - самый "древний" и видел, кажется, все. Всегда жду момента, когда меня чем-нибудь удивят", - поделился ожиданиями от конкурса Виноградов.

"Классический балет - это высший пилотаж танца. Когда надо соблюдать и хорошую форму, и быть эмоциональным актером. Это соединение трудно дается", - отметила Комлева.

Каждый съемочный день - тематический, и участникам предстоит танцевать как в классических балетных произведениях, так и в постановках современных хореографов.

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