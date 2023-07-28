Росконгресс поддержит проведение в России Всемирных Игр Дружбы

В программу включены соревнования по 27 видам спорта

ТАСС, 28 июля. При поддержке Фонда Росконгресс на Экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка состоялась презентация Всемирных игр дружбы. Новый флагманский проект российского спорта стал центральной темой сессии "Спорт: мост дружбы России и Африки". Кроме того, Министр спорта Олег Матыцин и генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин представили проект в павильоне Минспорта.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В программу включены соревнования по 27 видам спорта. Фонд Росконгресс и организационный комитет Всемирных игр дружбы подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и Алексей Сорокин.

"Игры Дружбы - это новый глобальный проект, который Россия предлагает мировому спорту. Поэтому абсолютно закономерно задействовать все возможности Росконгресса в проведении самых масштабных международных событий и площадки главных экономических форумов для продвижения Игр. При этом у спортивной платформы Росконгресса также наработан большой опыт в организации крупнейших событий в сфере спорта - от спортивной программы Всемирного фестиваля молодёжи и студентов до чемпионата мира по борьбе, внедрению новых форматов соревнований, выстроено взаимодействие с ведущими спортивными федерациями", - рассказал член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

Всемирные Игры Дружбы объединят спортсменов всего мира, готовых соревноваться без оглядки на политику. Единственным критерием допуска будут спортивные достижения.

Организатор Второго саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка - Фонд Росконгресс.

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