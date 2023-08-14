Российская группа компаний ТИОН отмечает 17-летие

В группе компаний, в частности, отметили, что за время существования предприятия специалисты ТИОН произвели около 300 тыс. единиц оборудования, помогающего поддерживать здоровье и улучшать качество жизни людей

ТАСС, 31 июля. ТИОН - российской группе научно-исследовательских, производственных и торговых компаний, обеспечивающих полный цикл создания высокотехнологичных продуктов для умной и энергоэффективной вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха, 14 августа исполнятся 17 лет .

С 2006 года российская группа компаний ТИОН развивает отечественный рынок климатической техники, а также занимается развитием регионов своего присутствия. По данным группы компаний, за время существования предприятия специалисты из ТИОН разработали собственную технологию по очистке и обеззараживанию воздуха, создали и запатентовали бризер, открыв в России новую товарную категорию, произвели около 300 тыс. единиц оборудования, помогающего поддерживать здоровье и улучшать качество жизни людей.

Новая отечественная технология очистки воздуха TION

В компании отметили, что спустя два года после создания ТИОН специалисты компании совместно с ведущими научно-исследовательскими институтами создали новую для России технологию обеззараживания и очистки воздуха. Она позволяет не только фильтровать воздух с высокой эффективностью и уничтожать микроорганизмы, но и очищать пространство от основных вредных веществ в газовой фазе.

Технология TION основана на электростатике и совместной работе фильтров, справляется с загрязнениями воздуха. Эффективна при борьбе с инфекциями, вызванными микроорганизмами I–II и III–IV групп патогенности, включая чуму, сибирскую язву, Эбола, а также возможна при борьбе с коронавирусно инфекцией COVID-19. Это подтверждено результатами испытаний различных независимых лабораторий и научно-исследовательских институтов.

По данным предприятия, разработка нашла широкое применение в медицине, микроэлектронике, фармацевтике, атомной и пищевой промышленности, лабораториях. За все время реализовано более 2,5 тыс. проектов с корпоративными решениями ТИОН.

О разработке бризера

В 2012 году инженеры ТИОН представили широкой публике первый в России бризер - устройство, которое проветривает помещения очищенным от основных загрязнителей и аллергенов свежим воздухом при закрытых окнах, в том числе уменьшая концентрацию вирусов и бактерий в воздухе и позволяя эффективно снижать риски перекрестного инфицирования.

"Наши бризеры не сразу нашли массовое применение, так как ранее такого оборудования на отечественном рынке не существовало. Мы рады, что со временем приборы стали востребованы не только в России, но и в странах СНГ, в Китае, Индии, Монголии и других дружественных странах. За 11 лет более 150 тыс. бризеров ТИОН помогают людям по всему миру дышать чистым и свежим воздухом, создавая здоровый микроклимат дома и в общественных пространствах", - рассказал генеральный директор группа компаний ТИОН Станислав Козлов.

ТИОН сегодня

Сейчас ТИОН разрабатывает и производит не только климатическую технику, но и датчики качества воздуха, систему умного микроклимата и цифровую платформу к ней. Это позволяет управлять бризерами, очистителями и обеззараживателями воздуха по показаниям датчиков в автоматическом режиме и обеспечивать высокое качество воздуха при минимальном энергопотреблении и расходовании фильтров. В компании отметили, что это решение востребовано в бизнесе, особенно у застройщиков и операторов офисных помещений.

"Сейчас наша инновационная система по созданию "умного" микроклимата пилотируется в одной из московских школ и уже показала свою эффективность. В скором времени предполагается установить подобную систему в других учебных заведениях", - добавил руководитель группы компаний ТИОН.

Еще одно направление деятельности ТИОН - просветительское. В него входит популяризация необходимости чистого воздуха, помощь в формировании у аудитории интереса к теме ЗОЖ, активное участие в экологических инициативах, а также реализация социально-значимого проекта "Чистый воздух для побед". Эта инициатива была удостоена в 2023 году награды XI программы "Лучшие социальные и ESG проекты России" в категории "Поддержка спорта и здорового образа жизни".

О планах компании

В дальнейшем планируется развивать новые продукты для небольших помещений: квартир, офисов, школ и т.п. Линейка бризеров и приточной вентиляции ТИОН расширится в два-три раза.

"В области промышленного оборудования мы будем развивать решения для чистых помещений не только в медицине, но и в фармацевтике и микроэлектронике, а также планируем перейти от модели производства и поставки отдельного оборудования к предложению комплекса инжиниринговых услуг по интеграции всех решений", - добавил Козлов.

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