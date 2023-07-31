31 июля, 09:58

ПСБ профинансирует строительство верфи СКК "Звезда" на сумму 6 млрд рублей

В частности, финансирование позволит судостроительному комплексу модернизировать судостроительные и судоремонтные мощности, а также обеспечить выпуск необходимых образцов современных морских судов

ТАСС, 31 июля. ПСБ предоставит судостроительному комплексу "Звезда" финансирование на сумму 6 млрд рублей. Предоставленное ПСБ финансирование позволит СКК "Звезда" модернизировать судостроительные и судоремонтные мощности, обеспечить выпуск необходимых образцов современных морских судов и окажет поддержку в создании новейшего оборудования.

Проект реализуется консорциумом инвесторов по поручению Президента и Правительства Российской Федерации в рамках государственной программы "Развитие судостроения на 2013-2030 гг.". Верфь располагается на территории опережающего социально-экономического развития "Большой Камень" на юге Приморского края. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация