ПСБ профинансирует строительство верфи СКК "Звезда" на сумму 6 млрд рублей

В частности, финансирование позволит судостроительному комплексу модернизировать судостроительные и судоремонтные мощности, а также обеспечить выпуск необходимых образцов современных морских судов

ТАСС, 31 июля. ПСБ предоставит судостроительному комплексу "Звезда" финансирование на сумму 6 млрд рублей. Предоставленное ПСБ финансирование позволит СКК "Звезда" модернизировать судостроительные и судоремонтные мощности, обеспечить выпуск необходимых образцов современных морских судов и окажет поддержку в создании новейшего оборудования.

Проект реализуется консорциумом инвесторов по поручению Президента и Правительства Российской Федерации в рамках государственной программы "Развитие судостроения на 2013-2030 гг.". Верфь располагается на территории опережающего социально-экономического развития "Большой Камень" на юге Приморского края.