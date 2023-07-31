В Нижнем Новгороде впервые пройдет фестиваль спорта IRONSTAR

В программу соревнований включили женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки на дистанциях 113 км и OLYMPIC

ТАСС, 31 июля. В Нижнем Новгороде 4 и 5 августа состоится фестиваль спорта IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2023. В программе соревнований: женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки на дистанциях 113 км и OLYMPIC. Специально к соревнованиям администрация города отремонтировала асфальтовое полотно на участках набережных Гребного канала, Нижне-Волжской и Волжской, протяженностью 7 км.

Фестиваль откроют заплывы на открытой воде - 4 августа состоятся заплывы SWIMSTAR ONE MILE и DOUBLE MILE. Участники преодолеют 1 и 2 морские мили (1,852 км и 3,704 км) в акватории Гребного канала - месте без волн и течения.

Также пройдут детские забеги STARKIDS на 500 и 1 тыс. м. На финише всех участников будут ждать памятные медали. Завершит первый день фестиваля женский забег - IRONLADY на 5 км, а на финише - медаль и цветы от организаторов.

Во второй день фестиваля состоятся соревнования по триатлону. Спортсмены смогут попробовать свои силы на "полужелезной" дистанции в рамках IRONSTAR 113 NIZHNY NOVGOROD 2023, поэтапно преодолев 1,93 км во время плавания, 90 км в рамках велоэтапа и 21,1 км во время забега, а также испытать себя на олимпийской дистанции в рамках соревнований IRONSTAR OLYMPIC NIZHNY NOVGOROD 2023: 1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег.

Трассы обеих дистанций проложены по маршруту: плавательный этап пройдет в акватории Гребного канала, велогонка - по центральным улицам города мимо стен Нижегородского Кремля, вдоль набережной реки Волги и главных достопримечательностей города, а беговой этап завершится на набережной Гребного канала.

Соревнования по триатлону можно посмотреть в прямом эфире или в записи на официальных площадках IRONSTAR Вконтакте и Youtube.

"В этом году карта соревнований IRONSTAR расширилась, и мы очень рады, что одной из локаций стал Нижний Новгород - один из старейших городов России, который принимал такие знаковые спортивные соревнования, как Чемпионат мира по Футболу 2018. Надеемся, что наш фестиваль спорта займет особое место в сердце многих спортсменов и станет одним из самых любимых спортивных мероприятий", - рассказал отметил генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

ТАСС - информационный партнер.

Возрастное ограничение: 6+.