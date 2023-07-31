Представители Friends for Leadership приняли участие в форуме Россия - Африка

Форум состоялся 27-28 июля в Санкт-Петербурге

ТАСС, 31 июля. Представители международного сообщества лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership приняли участие во втором экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка, который состоялся 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге.

Форум собрал молодых и уже зарекомендовавших себя лидеров мнений, ученых, политиков, предпринимателей и журналистов из России и стран Африки, предоставив целый ряд дискуссионных и демонстрационных площадок при содействии Фонда Росконгресс, Центра международного продвижения, президентской программы "Новое поколение", реализуемой Россотрудничеством, Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА), Санкт-Петербургского государственного экономического университета, компании "Иннопрактика", Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Центра глобальной IT-кооперации, Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества и других партнеров.

За несколько дней работы форума молодые лидеры приняли участие в ряде стратегических сессий и экспертных дискуссий, а также провели серию высокоуровневых дипломатических мероприятий и встреч совместно с Россотрудничеством, российскими компаниями и институтами развития, высшими учебными заведениями и другими партнерами из числа африканских и российских организаций.

Ключевыми темами проведенных дискуссий стали вопросы гармоничного развития и роли молодежи России и всех стран Африки в построении многополярного мира в современных реалиях и роли искусства, инновационных решений и культурных ценностей в этом процессе, а также устойчивого и равноправного цифрового сотрудничества, укрепления технологического суверенитета стран глобального Юга, повышения важности развития народной дипломатии, определения профессиональных компетенций будущего, реализации научных и студенческих обменов, культурно-гуманитарных инициатив и содействия реализации повестки дня в области устойчивого развития, принятой ООН до 2030 года.

"Мы рады тому, что форум уже во второй раз открыл двери для лидеров следующего поколения Friends for Leadership. Совместными усилиями были отобраны и приглашены к участию более 100 делегатов из всех 54 стран Африканского континента. При поддержке Росконгресса, Центра международного продвижения, Россотрудничества и других партнеров сообщество молодых лидеров получает все больше инструментов для реализации культурно-гуманитарных и торгово-экономических проектов совместно с Россией и всеми представленными участниками странами, которых насчитывается уже более 130. В рамках недавно полученного сообществом специального консультативного статуса ЭКОСОС ООН инициативы участников уже продвигаются на наиболее востребованных многосторонних международных площадках и способствуют реализации целей устойчивого развития ООН. Кроме того, мы пригласили всех молодых делегатов Форума принять участие в отборе для международных участников Всемирного фестиваля молодежи, запланированного к проведению в 2024 году", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Форума Антон Кобяков.

"Ценность молодежи в том, что у нее другая оптика, другой путь, опыт и более свежий взгляд на происходящее вокруг. Молодежь - это не объект, а субъект перемен, их инициатор. Иногда бунтарский, всегда социально мобильный, вариативный во взглядах. Мы рады, что совместно с партнёрами обеспечили участие молодёжи всего континента в этом Форуме и планируем активно содействовать реализации их проектов", - отметил руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков.

"Африка обладает небывалым потенциалом. Так же, как и в России, на этом дружественном континенте есть колоссальные природные и человеческие ресурсы, которые молодые лидеры из более 50 стран условились совместно развивать и выработать дорожную карту конкретных действий по итогам Форума. Сообщество Friends for Leadership сделает данный процесс максимально открытым для вступления всех заинтересованных сторон во благо устойчивого и ответственного международного развития во вновь формирующемся справедливом миропорядке, который невозможно будет построить без привлечения энергии и лидерских качеств неравнодушной молодежи. На следующем форуме представим результаты нашей работы…", - заявил основатель сообщества лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership Роман Чуков.

Friends for Leadership - сообщество международных лидеров следующего поколения, вовлеченных в продвижение многосторонних экономических и гуманитарных проектов участников. FFL получило развитие в 2018 году благодаря совместным усилиями Фонда содействия международному продвижению национальных инициатив "Центр международного продвижения" и Фонда Росконгресс на площадке ПМЭФ.

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