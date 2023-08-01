В Москве прошло награждение победителей Национальной премии Loyalty Awards Russia 2023

На конкурс было подано 214 проектов от 101 компании

ТАСС, 1 августа. Жюри Национальной премии в области маркетинга лояльности, CRM и управления клиентским опытом - "Loyalty Awards Russia 2023" завершило голосование и объявило победителей. Официальная Церемония награждения прошла в Москве в рамках юбилейного X Loyalty Marketing Summit’23.

В этом году на конкурс было подано 214 проектов от 101 компании.

55 проектов набрали максимальные баллы в номинациях и стали победителями.

Список победителей по итогам финального голосования выглядит следующим образом:

Гран-при конкурса (Выбор жюри) - Лидер на рынке маркетинга лояльности в России - АО "НСПК" (Программа лояльности для держателей карт "Мир").

Гран-при конкурса (Открытое голосование) - Лидер на рынке маркетинга лояльности в России - СберСпасибо (Программа "СберСпасибо").

Гран-при конкурса - Самая клиентоориентированная компания России - Кофемания.

Лучшая программа лояльности финансовых институтов - награду разделили решения банка ВТБ - программа лояльности "Мультибонус" для физических лиц (Трансформация программы лояльности ВТБ "Мультибонус") и решение ВТБ для бизнеса (Программа лояльности для клиентов сегмента средний и малый бизнес "Бизнес-лига ВТБ").

Лучшая программа лояльности телекоммуникационной компании - награду разделили Газпромбанк Мобайл (Программа лояльности "Быть вместе") и билайн (Программа "Апперы и соты"). Программа "Быть вместе", позволяющая абонентам получать скидку на абонентскую плату в зависимости от активности использования банковской карты Газпромбанка, становится победителем в номинации третий год подряд.

Лучшая программа лояльности продуктового ритейлера - Магнит (Проект "Стикерсы: intant-win акция для покупателей всех форматов сети Магнит").

Лучшая программа лояльности в сегменте B2B - награду разделили Газпромбанк Автолизинг (Проект "Топливная программа лояльности для клиентов" - совместный проект Газпромбанк Автолизинг и "Газпромнефть-Региональные продажи") и Альфа-Банк (Программа лояльности для предпринимателей "Деньги сверху").

Лучшая коалиционная программа лояльности - Х5 Клуб ("Х5 Клуб" - обновленная программа лояльности торговых сетей и бизнесов Х5 Group).

Лучшая мобильная программа лояльности - Магнит (Проект "Повышение ценности виртуальной карты лояльности для клиентов в приложении Магнит: акции и скидки").

Лучшая коллекционная программа лояльности - ТС "Пятерочка" (Акция "Завры в "Пятерочке").

Лучшая краткосрочная программа лояльности - билайн (Игра "Новогодний движ").

Лучшая кобрендинговая программа лояльности - награду разделили Газпромбанк Мобайл ("Топливо на связь" - совместная программа лояльности мобильного оператора Газпромбанк Мобайл и сети АЗС "Газпромнефть") и Ингосстрах (Проект "ИНГО экосистема").

Лучший проект по формированию эмоциональной связи между брендом компании и клиентом - ТС "Пятерочка" (Проект "Центры местного сообщества (ЦМС)").

Лучшая программа лояльности для сотрудников - Туту.ру (Проект "Программа лояльности сотрудников").

Лучшая программа лояльности с использованием пластиковых карт -Банк "Санкт-Петербург" (Бонусная программа лояльности "ЯРКО").

Платежная карта года - награду разделили Газпромбанк (Дебетовая карта UnionPay от Газпромбанка) и ВТБ (Виртуальная бизнес-карта "Мир" от ВТБ).

Лучшая карта для путешествий - Газпромбанк (Дебетовая карта UnionPay от Газпромбанка).

Лучшая карта для покупок за рубежом - Газпромбанк (Дебетовая карта UnionPay от Газпромбанка).

Лучшая программа кешбэка для банковских продуктов - награду разделили Мультибонус (Проект "Трансформация программы лояльности ВТБ "Мультибонус"") и СберСпасибо (Программа лояльности "СберСпасибо").

Премия за эффективное использование социальных медиа в программе лояльности - СберСпасибо (Проект "Telegram-канал программы лояльности "СберСпасибо"").

Премия за эффективное использование CRM в программе лояльности - Аптечная сеть 36,6 и ГОРЗДРАВ при поддержке "GlowByte" (Проект "Эффективное использование CRM в программе лояльности "Клуб здоровых людей 36,6" и ГОРЗДРАВ).

Премия за эффективное использование системы маркетинговых коммуникаций - ПСБ (Проект "Платформа аналитического CRM "Коммуникационный центр ПСБ"").

Премия за лучший каталог вознаграждений - Альфа-Банк (Проект "Программа лояльности для предпринимателей "Деньги сверху" ").

Лучшая рекламная кампания по продвижению программы лояльности - билайн (Продвижение игры билайна "Камень, ножницы, бумага" - спецпроект в Minecraft).

Лучшая маркетинговая кампания, реализованная в рамках программы лояльности - Лаборатория Гемотест (Программа акций "Страна Гемотест").

Лучший проект по автоматизации HR / корпоративная лояльность - Туту.ру (Программа лояльности сотрудников).

Лучший проект по формированию внутрикорпоративной лояльности - награду разделили BetBoom (Проект "Мотивационная программа для сотрудников клубов наземной сети BetBoom - "Самый лучший на Земле"") и билайн (Проект "30 лет билайну").

Старт года - лучший новый проект в области маркетинга лояльности - АО "НСПК" (Программа лояльности для держателей карт "Мир").

Инновация года - технологический прорыв года в области маркетинга лояльности - X5 Клуб ("Х5 Клуб" - обновленная программа лояльности торговых сетей и бизнесов Х5 Group).

Геймификация года - лучшая программа лояльности с использованием игровых техник - награду разделили билайн (Проект "Игровой раздел билайна"), АШАН (Проект "Использование геймификации в мобильном приложении программы лояльности АШАН") и СберСпасибо (Проект ""Ловлю на слове" - лингвистическая игра-головоломка").

Лучший клиентский опыт в финансовом секторе - ПСБ (Проект "Единый кредитный лимит").

Лучший клиентский опыт в B2B - награду разделили СберРешения (Сервис "Моя бухгалтерия Аутсорсинг") и Газпромнефть-Региональные продажи (Проект "Знак "Гарантия качества "Газпром нефть").

Лучший клиентский опыт в телеком - Tele 2 Россия (Проект "Программа лояльности "Больше"").

Лучший клиентский опыт во взаимодействии с брендом производителя - Газпромнефть-Региональные продажи (Проект "Знак "Гарантия качества "Газпром нефть").

Лучший мультиканальный клиентский опыт - Кофемания (Проект "Программа лояльности #МОЯКОФЕМАНИЯ").

Лучшая стратегия по управлению клиентским опытом - Газпромнефть-Региональные продажи (Проект "Знак "Гарантия качества "Газпром нефть").

Измеряемые изменения - Ингосстрах (Проект "Внедрение системы сбора и обработки обратной связи от клиентов для изменения процессов").

CX инновация года - ПСБ (Продукт Видеобанкир - программно-аппаратный комплекс, для удаленного обслуживания клиентов в режиме видеозвонка).

Решение года - билайн (Билайн и Accelera: Решение для реализации процессинга программ лояльности и геймификации).

Вендор года - НОРБИТ, входит в группу ЛАНИТ (RightWay - платформа автоматизации маркетинга, управления программами лояльности и потребительским поведением).

Визионер года - Дмитрий Хасянов.

Технологический визионер - Антон Аликов

Персона года в маркетинге лояльности - Никита Прохоров

Профессионал года - Ксения Манаева (ЭГИС-РУС).

Команда года - Банк Санкт-Петербург.

Премия "Loyalty Awards" учреждена в 2010 году в целях выявления лучших профессионалов индустрии маркетинга лояльности. В России "Loyalty Awards" проводится с 2014 года. Организатором конкурса выступает Сообщество специалистов в области маркетинговых технологий RuMarTech.

Возрастная категория: 18+.