Участники выездной сессии ВЭФ в Забайкалье обсудят развитие туризма на Дальнем Востоке

Спикеры затронут вопросы организации межрегиональных маршрутов, реализации проектов промышленного и экотуризма, подготовки кадров для отрасли и перспективы туристического сотрудничества России и Китая

ТАСС, 1 августа. Перспективы развития индустрии гостеприимства в регионах Дальнего Востока обсудят участники выездной сессии Восточного экономического форума "Путешествие на Дальний Восток: открываем Россию для иностранных туристов и инвесторов", которая состоится 4-5 августа в рамках Забайкальского внешнеэкономического форума - 2023 "Новые горизонты".

Выездная сессия ВЭФ пройдет в Забайкалье впервые. Спикеры затронут вопросы организации межрегиональных маршрутов, финансирования проектов устойчивого развития, реализации проектов промышленного и экотуризма, подготовки кадров для отрасли и перспективы туристического сотрудничества России и Китая.

В дискуссии примут участие представители Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства экономического развития Российской Федерации, законодательных органов власти, главы регионов Дальневосточного федерального округа, специалисты из профильных организаций и ведомств, а также эксперты из КНР и Монголии.

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

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