Состоится финал турнира "Труд - Знания - Безопасность. Специалист в сфере охраны труда"

Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской недели охраны труда - 2023

ТАСС, 1 августа. В 2022 году Министерство труда и социальной защиты РФ поддержало инициативу проведения финала открытого Всероссийского интеллектуального турнира "Труд - Знания - Безопасность. Специалист в сфере охраны труда" в рамках ВНОТ. В 2023 году турнир проходит с 7 июня по 27 сентября, его финал состоится 27 сентября 2023 года на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи.

Министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин сообщил: "Турнир - настоящий бренд Кузбасса - неслучайно получил поддержку Минтруда России и достиг всероссийского статуса, в котором в прошлом году приняли участие более 3,3 тыс. специалистов из 80 регионов страны. В турнире сочетаются применение современных цифровых технологий, позволяющих принять участие в турнире неограниченному количеству конкурсантов, и уникальная схема его проведения, которая органично совмещает заочное тестирование и очный финальный этап, проверку теоретических знаний основ безопасности и технологии и выполнение практических профессиональных заданий. И финал турнира в рамках крупнейшей площадки ВНОТ символичен".

Участие в турнире позволяет высококвалифицированным специалистам демонстрировать свои знания, умения и навыки в сфере обеспечения безопасности труда, а организациям - эффективность функционирования систем управления охраной труда, а также предоставляет возможность поделиться передовым опытом работы.

Первый онлайн-этап начинается 9 августа, в рамках которого все зарегистрировавшиеся участники должны ежедневно отвечать на блок тестов из 10 вопросов. Выполнять тестирование участники могут через свой личный кабинет, доступный на сайте турнира. Заходить в личный кабинет и выполнять тестирование можно как со стационарного компьютера, так и с любого мобильного устройства в любое удобное время.

Второй онлайн-этап пройдет 22 августа 2023 года. В нем примут участие специалисты, занявшие первые 100 мест в рейтинге по итогам первого этапа. Участники второго этапа должны будут за 15 минут правильно ответить на максимальное количество заданных вопросов. По итогам побеждают первые 10 участников, которые дали правильные ответы на максимальное число вопросов.

Финальный этап турнира пройдет на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи 27 сентября 2023 года в очном формате, в ходе которого лучшие 10 специалистов продемонстрируют свои профессиональные знания, навыки и умения, а также скорость и качество выполнения заданий, которые квалифицированно оценит профессиональное жюри.

VIII Всероссийская неделя охраны труда пройдет на ФТ "Сириус" в Сочи 26-29 сентября 2023 года.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оператор мероприятия - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партер.

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